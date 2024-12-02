В Вильнюсе начинает действовать пилотный проект зоны низкого уровня загрязнения

Согласно закону об альтернативных видах топлива, крупные города и курорты до 1 января 2025 г. должны установить зоны низкого уровня загрязнения. Вильнюс установил такую зону в пределах улиц Исландиёс, Вильняус (от ул. Исландиёс до Траку), Клайпедос, Леиклос (от ул. Вильняус до Торорю) и Бенедиктину (от ул. Вильняус до Шв. Игното).

Вильнюсский муниципалитет с начала июля 2020 года осуществляет средства петлевого регулирования движения в Старом городе, чтобы уменьшить движение транспорта в Старом городе. Уже есть результаты (по сравнению с 2019 г. в 2020 г.): транзитные поездки сократились на 90%, а посещение Старого города в выходные выросло на 12%, число ДТП сократилось на 40%, а уровень шума снизился на 20%. Эти изменения показывают, что ограничения сказываются на качестве окружения и безопасности на дорогах в Старом городе.