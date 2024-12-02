2024.12.02 14:31

В Вильнюсе начинает действовать пилотный проект зоны низкого уровня загрязнения

 
ru.DELFI.lt
Mažos taršos zonos pilotinis projektas Vilniuje
Mažos taršos zonos pilotinis projektas Vilniuje
ФОТО: Susisiekimo paslaugos

Со 2 декабря стартует пилотный проект вильнюсской зоны низкого уровня загрязнения (ES Horizon 2020, проект CF4Cities). Цель инициативы - испытание принципов действия зоны низкого уровня загрязнения на части территории Старого города. Во время проекта будут замерять уровень загрязнения воздуха, подсчет парниковых газов, исследование потока транспорта и тестирование системы камер. Во время проведения пилотного проекта на выбранной территории жителям рекомендуется выбирать иные, альтернативные способы перемещения.

Согласно закону об альтернативных видах топлива, крупные города и курорты до 1 января 2025 г. должны установить зоны низкого уровня загрязнения. Вильнюс установил такую зону в пределах улиц Исландиёс, Вильняус (от ул. Исландиёс до Траку), Клайпедос, Леиклос (от ул. Вильняус до Торорю) и Бенедиктину (от ул. Вильняус до Шв. Игното).

Со 2 декабря осуществят пилотный проект.

Вильнюсский муниципалитет с начала июля 2020 года осуществляет средства петлевого регулирования движения в Старом городе, чтобы уменьшить движение транспорта в Старом городе. Уже есть результаты (по сравнению с 2019 г. в 2020 г.): транзитные поездки сократились на 90%, а посещение Старого города в выходные выросло на 12%, число ДТП сократилось на 40%, а уровень шума снизился на 20%. Эти изменения показывают, что ограничения сказываются на качестве окружения и безопасности на дорогах в Старом городе.

Несмотря на положительные перемены, центральная часть города остается самой загрязненной и шумной. Эксперт компании JUDU Эдгарас Станкявичюс подчеркнул, что загрязнение зависит от потока транспорта. Когда ездит больше машин, увеличивается уровень загрязнения воздуха и шума. Это видно по центру столицы, где движение остается интенсивным.

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