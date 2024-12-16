2024.12.16 12:40

В Вильнюсе на место вернули реконструированную конструкцию металлического моста

 
ru.DELFI.lt
Kazbėjų tiltas
Kazbėjų tiltas
ФОТО: madeinvilnius.lt

Вильнюсский муниципалитет сообщил, что 13 декабря на окраине Вильнюса установили реконструированный Казбейский мост, пишет портал madeinvilnus.lt.

„Металлическую конструкцию Казбейского моста уже отреставрировали. Сейчас уложат аутентичное дубовое покрытие, ограждения, установят освещение.

Около моста – аутентичная брусчатка – какую укладывали в тридцатые годы ХХ века, когда был построен мост“, – писал муниципалитет.

Восстановления моста ждет местная община и столичные водители. Мост планируют открыть летом 2025 года. Стоимость работ составляет больше 1,12 млн. евро.

36-метровый мост стоит в Панеряй через реку Воке, его установили в межвоенное время, в конце 30-ых годов. После Второй мировой войны мост ремонтировали, однако конструкция была сильно повреждена ржавчиной. Мост утратил прочность, поэтому в 2018 г. муниципалитет сообщил о его сносе. Благодаря усилиям местной общины, мос включили в список охраняемых ценностей. Муниципалитету пришлось его реконструировать.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии