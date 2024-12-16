В Вильнюсе на место вернули реконструированную конструкцию металлического моста

36-метровый мост стоит в Панеряй через реку Воке, его установили в межвоенное время, в конце 30-ых годов. После Второй мировой войны мост ремонтировали, однако конструкция была сильно повреждена ржавчиной. Мост утратил прочность, поэтому в 2018 г. муниципалитет сообщил о его сносе. Благодаря усилиям местной общины, мос включили в список охраняемых ценностей. Муниципалитету пришлось его реконструировать.