В Вильнюсе на место вернули реконструированную конструкцию металлического моста

„Металлическую конструкцию Казбейского моста уже отреставрировали. Сейчас уложат аутентичное дубовое покрытие, ограждения, установят освещение.
Около моста – аутентичная брусчатка – какую укладывали в тридцатые годы ХХ века, когда был построен мост“, – писал муниципалитет.
Восстановления моста ждет местная община и столичные водители. Мост планируют открыть летом 2025 года. Стоимость работ составляет больше 1,12 млн. евро.
36-метровый мост стоит в Панеряй через реку Воке, его установили в межвоенное время, в конце 30-ых годов. После Второй мировой войны мост ремонтировали, однако конструкция была сильно повреждена ржавчиной. Мост утратил прочность, поэтому в 2018 г. муниципалитет сообщил о его сносе. Благодаря усилиям местной общины, мос включили в список охраняемых ценностей. Муниципалитету пришлось его реконструировать.