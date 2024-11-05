2024.11.05 12:33

В Вильнюсе ликвидируют американскую компанию, которая платила одни из самых больших зарплат

 
ru.DELFI.lt
Nuotraukos - 13
Nuotraukos - 13
ФОТО: alice-photo | Shutterstock

Ликвидируют компанию, которая обосновалась в Литве больше двух лет назад и платила своим работникам одни из самых больших зарплат в стране - компанию американского капитала Schonfeld Strategic Advisors, пишет портал madeinvilnius.lt.

Партнер адвокатской конторы Ellex Valiūnas ir partneriai Антанас Бутримас сказал, что не может подробно комментировать причины ликвидации компании.

„Сейчас я пока ничего дополнительно комментировать не могу (…). Компания (Schonfeld Group Holdings (Lithuania) ликвидируется, я назначен ее ликвидатором (…). Это ликвидация по собственному желанию, такое решение приняли акционеры компании“, – сказал он.

В документах, которые компания представила Центру реестра, указано, что решение о ликвидации компании приняли ее акционеры – Schonfeld Group Holdings и Schonfeld Strategic Advisors.

По данным „Содры“, в сентябре 2024 года Schonfeld Strategic Advisors была в числе пяти компаний, которые выплатили своим работникам самые большие зарплаты – средняя зарплата 10 работников была 31 900 евро „на бумаге“.

Средняя зарплата за год была 14 300 евро.

По данным „Содры“, в компании работают 11 человек.

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