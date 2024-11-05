В Вильнюсе ликвидируют американскую компанию, которая платила одни из самых больших зарплат

Партнер адвокатской конторы Ellex Valiūnas ir partneriai Антанас Бутримас сказал, что не может подробно комментировать причины ликвидации компании.

„Сейчас я пока ничего дополнительно комментировать не могу (…). Компания (Schonfeld Group Holdings (Lithuania) ликвидируется, я назначен ее ликвидатором (…). Это ликвидация по собственному желанию, такое решение приняли акционеры компании“, – сказал он.

В документах, которые компания представила Центру реестра, указано, что решение о ликвидации компании приняли ее акционеры – Schonfeld Group Holdings и Schonfeld Strategic Advisors.