В Вильнюсе летом выросло потребление воды

По данным компании, по количеству потребления воды в течение всего лета наиболее выделялись первая и последняя недели июня, когда не было дождей и преобладала жаркая погода. Тогда как рекорд лета был побит 1 июля, когда количество потребляемой воды было на 11 проц. выше среднего показателя за июль.
„В первый месяц лета вильнюсцы, вероятно, еще только готовились к отпускам, заканчивали активную работу, но температура воздуха была немного выше обычной, поэтому питьевой воды потреблялось больше. В июне мы зафиксировали десять дней, когда потребление воды в столице превышало 100 тыс. кубометров в сутки. Вероятно, вильнюсцы не только чаще умывались более прохладной водой, но и больше использовали ее при поливе огородов и растений. В последующие летние месяцы были зафиксированы лишь единичные пики потребления воды, поскольку все больше людей отправлялись в отпуск и уезжали из города“, - сообщил директор Производственной службы Vilniaus vandenys Викторас Матонис.
По его словам, этим летом потребление воды больше всего сократилось в период длинных выходных.
„Наименьшее количество воды было потреблено 23 июня, накануне Йонинес (Иван Купала – ELTA). В то воскресенье потребление воды было на 23 проц. меньше по сравнению со средним показателем за июнь. Второй период наименьшего потребления воды был зафиксирован во время длинных выходных Жолинес (праздник Успения пресвятой Девы Марии – ELTA), когда большая часть горожан была в отъезде и отдыхала“, - рассказал В. Матонис.
Анализ, проведенный Vilniaus vandenys, также показывает, что этим летом вильнюсцы больше всего воды потребляли в середине недели – по средам, а меньше всего – по субботам.