В Вильнюсе летом выросло потребление воды

По данным компании, по количеству потребления воды в течение всего лета наиболее выделялись первая и последняя недели июня, когда не было дождей и преобладала жаркая погода. Тогда как рекорд лета был побит 1 июля, когда количество потребляемой воды было на 11 проц. выше среднего показателя за июль.

„В первый месяц лета вильнюсцы, вероятно, еще только готовились к отпускам, заканчивали активную работу, но температура воздуха была немного выше обычной, поэтому питьевой воды потреблялось больше. В июне мы зафиксировали десять дней, когда потребление воды в столице превышало 100 тыс. кубометров в сутки. Вероятно, вильнюсцы не только чаще умывались более прохладной водой, но и больше использовали ее при поливе огородов и растений. В последующие летние месяцы были зафиксированы лишь единичные пики потребления воды, поскольку все больше людей отправлялись в отпуск и уезжали из города“, - сообщил директор Производственной службы Vilniaus vandenys Викторас Матонис.