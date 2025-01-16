В Вильнюсе и Каунасе закрываются кафе Sugamour: это конец мечты

Sugamour тяжело перенес пандемию, воспрянуть помогли инвестиции акционеров. К сожалению, надежды на получение госсубсидии померкли, а после лишения льготного НДС ситуация стала быстро ухудшаться. С начала прошлого года мы пытались справиться с ростом расходов и снижением числа клиентов , однако убытки росли, у нас не осталось выбора.

Мы искренне благодарим Вас за то, что вы были частью нас – приходили, наслаждались нашими изделиями ручной работы и создавали уютную атмосферу. Каждое Ваше посещение для нас очень много значило. Было хорошо вместе, у нас останутся воспоминания“, – писали представители Sugamour в Facebook.