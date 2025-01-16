В Вильнюсе и Каунасе закрываются кафе Sugamour: это конец мечты

„Sugamour сегодня не откроется. Для нас это конец мечты.
Sugamour тяжело перенес пандемию, воспрянуть помогли инвестиции акционеров. К сожалению, надежды на получение госсубсидии померкли, а после лишения льготного НДС ситуация стала быстро ухудшаться. С начала прошлого года мы пытались справиться с ростом расходов и снижением числа клиентов , однако убытки росли, у нас не осталось выбора.
Мы искренне благодарим Вас за то, что вы были частью нас – приходили, наслаждались нашими изделиями ручной работы и создавали уютную атмосферу. Каждое Ваше посещение для нас очень много значило. Было хорошо вместе, у нас останутся воспоминания“, – писали представители Sugamour в Facebook.
Кафе Sugamour принадлежало группе Amber food. 100% акций группы принадлежат Гедиминасу Балнису.
Закрытие кафе Delfi подтвердил и гендиректор Amber Food Балнис. Сообщается, что закрываются все три десертных Sugamour.
„Были три ресторана Sugamour – два в Вильнюсе и один в Каунасе. Рестораны давали большую добавленную стоимость, там было производство, ручная работа, больше всего на решение подействовало повышение НДС.
В масштабах группы это не сыграло такой большой роли – меньше 5% всего оборота“, – сказал Delfi Балнис.
Кафе Sugamour было решен закрыть из-за повышения НДС и роста зарплат.
В Sugamour работало около 100 человек. Им, по мере возможности предложат работу на других позициях.
„У нас в группе 1300 работников, предложим им позиции в других местах“, – сказал Балнис.
Группе Amber food принадлежат Katpėdėlė, Charlie Pizza, Manami, Sugamour, La Crepe, Skonis, Guacamole, Lunch up, Grill Terrace и др.