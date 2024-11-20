В Вильнюсе – дополнительные расходы для водителей: парковка будет стоить больше чем обед

Представитель компании JUDU Йонас Дамидавичюс сказал, что изменения в городе связаны с европейскими требованиями.
Муниципалитеты, у которых есть статус курорта, или те, в которых проживает больше 50 000 жителей, с 1 января 2025 г. должны выделить зону низкого уровня загрязнения воздуха.
„Планируется, что для регулирования будут использовать видеокамеры“, – сказал Дамидавичюс, заметив, что пока неясно, какую плату будут взимать.
„Вероятно, будет так – насколько автомобиль загрязняет окружающую среду, такой и будет плата“, – сказал он.
Вице-президент Альянса водителей Ритис Йокубаускас считает, что паны муниципалитета больше напоминают „игры в песочнице, а не серьезные решения“.
„Создается впечатление, что все делают ради галочки, ведь эта зона рискует получить статус самой маленькой зоны низкого уровня загрязнения воздуха в мире.
Сложно сказать, как это скажется на водителях, когда речь идет только о территории, а не условиях и налогах“, – сказал он.
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене подчеркнула, что что этот порядок уже действует в Каунасе, где после введения платы за въезд в Старый город, туда не могут бесплатно попасть и курьеры, и таксисты.
„Они не едут туда и не платят 2 евро. Они не едут туда, не везут никого в гостиницы и рестораны“, – сказала Шишкаускене. Каунас уже вводит исключения для курьеров и таксистов.
„Я не очень понимаю, зачем в Вильнюсе повышать плату за стоянку с 2,5 до 4 евро в час, на 60%. Думаю, плата должна быть адекватной, люди и без того экономят, а для бизнеса это будет еще одним намордником“, – сказала она.
„Проблема простая - общественный транспорт неважный, а стоянок для машин около Старого города почти нет. Может, стоит сначала оборудовать подземные стоянки“ – заметила Шишкаускене.
Дамидавичюс сказал, что окончательных решений по зоне низкого уровня загрязнения воздуха пока нет, а вопрос исключений уже обсуждают.
„Мы анализируем ситуацию Каунаса, смотрим, что делать иначе“, – заметил он.
По его словам, плату за стоянку повышают, поскольку много мест на парковках занято.
Шишкаускене считает, что места были и будут заняты.
Дамидавичюс уточнил, что жители Старого города занимают 35-40% парковочных мест, а после повышения платы, количество свободных мест увеличится на 20%.
„Старый город - место, которое посещают туристы, жители, поэтому хотят, чтобы там люди ходили, а не ездили“, – сказал он.
Йокубаускас заметил, что если водителю надо на пару часов приехать в город, он заплатит за стоянку в зоне низкого уровня загрязнения воздуха, он заплатит за стоянку около 10 евро – это очень много.
„Жизнь дорожает. Если человек приедет и купит кофе, то на то, чтобы купить что-то к кофе у него не останется денег. В результате пострадает бизнес, ведь парковка будет стоить больше, чем обед“, – сказал он.
Шишкаускене прибавила, что Старый город может стать местом посещения жителей высокого и социального и экономического класса.
„Или будет пустым. По-прежнему там будут парковаться жители этой части города. Я не верю, что количество свободных мест увеличится на 20%. Я считаю, это уничтожение малого бизнеса и его выдворение из Старого города“, – сказала она.