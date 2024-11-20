В Вильнюсе – дополнительные расходы для водителей: парковка будет стоить больше чем обед

„Создается впечатление, что все делают ради галочки, ведь эта зона рискует получить статус самой маленькой зоны низкого уровня загрязнения воздуха в мире.

Вице-президент Альянса водителей Ритис Йокубаускас считает, что паны муниципалитета больше напоминают „игры в песочнице, а не серьезные решения“.

„Вероятно, будет так – насколько автомобиль загрязняет окружающую среду, такой и будет плата“, – сказал он.

„Планируется, что для регулирования будут использовать видеокамеры“, – сказал Дамидавичюс, заметив, что пока неясно, какую плату будут взимать.

Муниципалитеты, у которых есть статус курорта, или те, в которых проживает больше 50 000 жителей, с 1 января 2025 г. должны выделить зону низкого уровня загрязнения воздуха.

Сложно сказать, как это скажется на водителях, когда речь идет только о территории, а не условиях и налогах“, – сказал он.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене подчеркнула, что что этот порядок уже действует в Каунасе, где после введения платы за въезд в Старый город, туда не могут бесплатно попасть и курьеры, и таксисты.

„Они не едут туда и не платят 2 евро. Они не едут туда, не везут никого в гостиницы и рестораны“, – сказала Шишкаускене. Каунас уже вводит исключения для курьеров и таксистов.