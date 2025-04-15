2025.04.15 09:28

В Ужуписе закрывается кондитерская Liu Patty

 
Elta
ru.DELFI.lt
Liucina Rimgailė
Liucina Rimgailė
ФОТО: Delfi

Двери полюбившейся жителям Вильнюса кондитерской Liu Patty в столичном районе Ужупис вскоре закроются.

Как рассказала владелица кондитерской Люцина Римгайле, решение о закрытии бизнеса было принято с учетом различных проблем —повышенных налогов и изменившихся привычек покупателей.

„Из-за тех же вещей, с которыми сейчас сталкиваются все – возникают различные проблемы. Для оптимизации процессов, сокращения расходов и сохранения целого как можно дольше, иногда приходится принимать такие решения“, – сказала Л. Римгайле.

„Будет что-то новое, но пока об этом еще рано говорить. Это не тот случай, когда закрывается одна дверь и тут же открывается другая. Нужна передышка, финансовое планирование. Закрытие не от радости — это не та ситуация, когда не вмещаются клиенты. Поэтому четкого плана на будущее пока нет — все нужно продумать и наблюдать, как складываются дела“, — подчеркнула она.

Закрывающая свои двери кондитерская в Ужуписе открылась в мае 2017 года.

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