В Ужуписе закрывается кондитерская Liu Patty

„Из-за тех же вещей, с которыми сейчас сталкиваются все – возникают различные проблемы. Для оптимизации процессов, сокращения расходов и сохранения целого как можно дольше, иногда приходится принимать такие решения“, – сказала Л. Римгайле.

„Будет что-то новое, но пока об этом еще рано говорить. Это не тот случай, когда закрывается одна дверь и тут же открывается другая. Нужна передышка, финансовое планирование. Закрытие не от радости — это не та ситуация, когда не вмещаются клиенты. Поэтому четкого плана на будущее пока нет — все нужно продумать и наблюдать, как складываются дела“, — подчеркнула она.