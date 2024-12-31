В тройку самых желанных стран для отдыха входят Италия, Испания и Япония

Как указано в сообщение, Италия и Испания вот уже десять лет не теряют позиций в топе самых желанных стран для отдыха. Однако по сравнению с прошлыми годами есть и новые – на третье место поднялась Япония.
По словам руководителя Отдела связей с общественностью и маркетинга Tez Tour Инги Аукштуолите, хотя раньше было желание сбежать в теплые края, в этом году наблюдается тенденция, что литовцы мечтают не только о купании и солнце.
Исследование показывает, что соотечественники также пополняют свой список желаний странами, где они могут посещать музеи, исторические здания или просто сменить рутину на выходные в историческом городе. Растет интерес к Франции и другим странам Западной Европы.
Хотят в Японию, но летают в Турцию
Хотя литовцы мечтают поехать в далекие страны, реальность иная – список самых популярных туристических направлений не меняется уже несколько лет.
„Турция уже много лет остается любимым местом путешествий литовцев. Соотечественники особенно восхищаются туристическими предложениями „все включено“ и солнечной погодой в этой стране“, - говорит И. Аукштуолите.
Среди излюбленных туристических направлений литовцев в прошлом году выделяется Греция. Литовцы не только мечтают об итальянских и испанских регионах и архипелагах, но и путешествуют по ним. Эти две страны и Египет уже несколько лет входят в пятерку самых популярных направлений.
Опрос жителей Литвы по заказу туроператора проводился 10-20 октября 2024 года. В опросе приняла участие тысяча респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.