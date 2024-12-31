2024.12.31 16:00

В тройку самых желанных стран для отдыха входят Италия, Испания и Япония

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Senso-ji šventykla Japonijoje
Senso-ji šventykla Japonijoje
ФОТО: JWCohen | Shutterstock

Хотя большинство литовцев мечтают об отдыхе в Италии и Испании, по статистическим данным, чаще всего они выбирают отдых в Турции или Греции, показывает репрезентативный опрос жителей Литвы, проведенный по заказу Tez Tour.

Как указано в сообщение, Италия и Испания вот уже десять лет не теряют позиций в топе самых желанных стран для отдыха. Однако по сравнению с прошлыми годами есть и новые – на третье место поднялась Япония.

По словам руководителя Отдела связей с общественностью и маркетинга Tez Tour Инги Аукштуолите, хотя раньше было желание сбежать в теплые края, в этом году наблюдается тенденция, что литовцы мечтают не только о купании и солнце.

Исследование показывает, что соотечественники также пополняют свой список желаний странами, где они могут посещать музеи, исторические здания или просто сменить рутину на выходные в историческом городе. Растет интерес к Франции и другим странам Западной Европы.

Хотят в Японию, но летают в Турцию

Хотя литовцы мечтают поехать в далекие страны, реальность иная – список самых популярных туристических направлений не меняется уже несколько лет.

„Турция уже много лет остается любимым местом путешествий литовцев. Соотечественники особенно восхищаются туристическими предложениями „все включено“ и солнечной погодой в этой стране“, - говорит И. Аукштуолите.

Среди излюбленных туристических направлений литовцев в прошлом году выделяется Греция. Литовцы не только мечтают об итальянских и испанских регионах и архипелагах, но и путешествуют по ним. Эти две страны и Египет уже несколько лет входят в пятерку самых популярных направлений.

Опрос жителей Литвы по заказу туроператора проводился 10-20 октября 2024 года. В опросе приняла участие тысяча респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

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