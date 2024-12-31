В тройку самых желанных стран для отдыха входят Италия, Испания и Япония

Как указано в сообщение, Италия и Испания вот уже десять лет не теряют позиций в топе самых желанных стран для отдыха. Однако по сравнению с прошлыми годами есть и новые – на третье место поднялась Япония.

По словам руководителя Отдела связей с общественностью и маркетинга Tez Tour Инги Аукштуолите, хотя раньше было желание сбежать в теплые края, в этом году наблюдается тенденция, что литовцы мечтают не только о купании и солнце.

Исследование показывает, что соотечественники также пополняют свой список желаний странами, где они могут посещать музеи, исторические здания или просто сменить рутину на выходные в историческом городе. Растет интерес к Франции и другим странам Западной Европы.