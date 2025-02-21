В торговом центре невиданные прежде цены на кофе

Цены на кофе растут на больше года – они росли весь 2024 год и продолжают расти“, – сказала Китове.

„Кофе в Литве не растет, поэтому рынок зависит от ситуации в местах произрастания этого растения. Больше всего на ситуацию влияет глобальное потепление, сбои в цепи поставок и изменение в правовом регулировании.

Delfi еще в декабре 2024 года писал о том, что цены на кофе на мировом рынке достигли пиковой отметки за последние 50 лет.

„И вообще, это экзистенциальный вопрос – за Jacobs – почти 30 евро“, – писал читатель.

По его словам, совсем недавно 1 кг кофе Jacobs в магазине Iki стоил 25,69 евро, через неделю цена была уже 29,29 евро.

Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что такими высокими цены на кофе будут недолго.

„В экономике есть один закон. Все, что сильно подорожало, рано или поздно дешевеет.

Хороший пример - цена на газ, которая выросла, а потом цена упала, несмотря на войну в Украине.

Я думаю, что с ценами на кофе будет также. Если люди начинают жаловаться, что им не по карману не только самый дорогой, но и кофе среднего качества, это признак неадекватной цены, потребители начинают корректировать свои привычки“, – сказал экономист.

По его словам, цены на кофе начнут снижаться постепенно.

„У всего есть предел, думаю, он достигнут. Мы недалеко от пика“, – сказал он.