2025.02.21 07:02

В торговом центре невиданные прежде цены на кофе

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Kavos kaina
Kavos kaina
ФОТО: Skaitytojo nuotr. | Delfi

Торговые сети говорят о том, что поставщики их информируют о повышении цен на некоторую продукцию, а жители делятся фотографиями из магазинов. Утверждают, что в течение недели значительно выросли цены на кофе. Представители сети отметили, что подорожание связано с мировыми тенденциями.

Читатель Лукас из Клайпеды поделился ценой на кофе.

По его словам, совсем недавно 1 кг кофе Jacobs в магазине Iki стоил 25,69 евро, через неделю цена была уже 29,29 евро.

„И вообще, это экзистенциальный вопрос – за Jacobs – почти 30 евро“, – писал читатель.

Delfi еще в декабре 2024 года писал о том, что цены на кофе на мировом рынке достигли пиковой отметки за последние 50 лет.

Kava

Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове объяснила цену ситуацией на мировом рынке.

„Кофе в Литве не растет, поэтому рынок зависит от ситуации в местах произрастания этого растения. Больше всего на ситуацию влияет глобальное потепление, сбои в цепи поставок и изменение в правовом регулировании.

Цены на кофе растут на больше года – они росли весь 2024 год и продолжают расти“, – сказала Китове.

Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что такими высокими цены на кофе будут недолго.

„В экономике есть один закон. Все, что сильно подорожало, рано или поздно дешевеет.

Хороший пример - цена на газ, которая выросла, а потом цена упала, несмотря на войну в Украине.

Я думаю, что с ценами на кофе будет также. Если люди начинают жаловаться, что им не по карману не только самый дорогой, но и кофе среднего качества, это признак неадекватной цены, потребители начинают корректировать свои привычки“, – сказал экономист.

Aleksandras Izgorodinas

По его словам, цены на кофе начнут снижаться постепенно.

„У всего есть предел, думаю, он достигнут. Мы недалеко от пика“, – сказал он.

Недавно сеть Maxima информировала, что поставщики уведомили ее о росте цен на некоторые товары, в их исле и кофе.

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