2025.02.12 15:21

В течение двух лет Via Lietuva планирует профилактически отремонтировать до 40 мостов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Po liūties apgadintas Mūrinės Vokės tvenkinio tiltas
Po liūties apgadintas Mūrinės Vokės tvenkinio tiltas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Компания Via Lietuva объявила тендер на ремонт нескольких дорожных конструкций, чтобы остановить ухудшение состояния литовских мостов.

Как указывает компания, заключенный с будущим подрядчиком договор позволит упростить организацию обслуживания мостов и виадуков, а также выполнение несложных работ по обеспечению срока службы мостов, таких как замена деформационных швов мостов.

Планируется, что в рамках этих работ в течение двух лет будет проведен профилактический ремонт до 40 мостов по всей Литве. Стоимость этих работ составит около 4 млн евро.

„Выполняя эти работы, мы сможем превентивно отремонтировать несколько десятков объектов по всей Литве. Однако профилактика – это начало долгого пути. Мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшие годы существенно сократить количество мостов и виадуков в стране, находящихся в критическом состоянии, и в итоге полностью ликвидировать небезопасную транспортную инфраструктуру“, - цитируется в сообщении заместитель министра коммуникаций и транспорта Рёдерикас Жёбакас.

По данным Via Lietuva, за последние четыре года инвестиции в мосты выросли более чем в три раза, за этот период было отремонтировано 94 моста. Только в прошлом году в реконструкцию и ремонт мостов было инвестировано более 75 млн евро.

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