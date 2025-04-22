В суде – жалоба Bitė Lietuva на штраф в размере 90 000 евро за нарушения закона о рекламе

В конце февраля служба признала два утверждения нарушающими Закон о рекламе: „5G от BITĖ — самый быстрый в Литве“ и „5G от BITĖ — самый быстрый в Литве по данным Службы регулирования связи“.
По данным ГСЗПП, реклама создавала ложное впечатление, что связь 5G от компании Bitė Lietuva работает по всей Литве, хотя на самом деле она охватывает лишь ограниченную территорию, кроме того, у потребителей могло сложиться впечатление, что связь от компании является самой быстрой во всей Литве, несмотря на тот факт, что как показало исследование, даже в крупных городах связь от конкурентов была быстрее.
Bitė Lietuva утверждает в суде, что в основу этих утверждений легли официальные данные Службы регулирования связи (СРС) — статистика средней скорости связи 5G, рассчитанной по методологии СРС.
„Когда одно ведомство от имени государства проводит измерения качества интернета, другое ведомство за обнародование результатов этих измерений наказывает. (…) В своей рекламе Bitė опиралась не на собственные измерения скорости интернета, а на измерения, проведенные и открыто опубликованные государственным ведомством — Службой регулирования связи“, — рассказал в комментарии агентству Elta Яунюс Шпакаускас, руководитель Коммуникационного отдела Bitė Lietuva.
По мнению заявителя, в рекламе также содержалась четкая ссылка на источник СРС, поэтому утверждения нельзя считать недостоверными.
„Обжалованное в суде решение ГСЗПП вызвало неожиданные последствия, подтвердив, что обнародование информации ГСЗПП может ввести в заблуждение литовских потребителей“, — заверил представитель Bitė Lietuva.
Если суд решит не удовлетворять основное ходатайство, Bitė просит изменить решение и вместо штрафа в 90 тыс. евро вынести предупреждение, поскольку, по мнению компании, назначенный штраф является несоразмерным и не соответствует принципам разумности и справедливости.
ГСЗПП инициировала расследование по обращению конкурента Bitė Lietuva — компании Telia Lietuva, которая заявила, что вышеупомянутые рекламные утверждения являются недостоверными.
Как сообщалось ранее, по данным СРС, Bitė Lietuva выбрала наиболее выгодную для себя коммуникационную стратегию, однако не учла существенные факторы, такие как количество измерений, география и охват территории.