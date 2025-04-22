В суде – жалоба Bitė Lietuva на штраф в размере 90 000 евро за нарушения закона о рекламе

В конце февраля служба признала два утверждения нарушающими Закон о рекламе: „5G от BITĖ — самый быстрый в Литве“ и „5G от BITĖ — самый быстрый в Литве по данным Службы регулирования связи“.

По данным ГСЗПП, реклама создавала ложное впечатление, что связь 5G от компании Bitė Lietuva работает по всей Литве, хотя на самом деле она охватывает лишь ограниченную территорию, кроме того, у потребителей могло сложиться впечатление, что связь от компании является самой быстрой во всей Литве, несмотря на тот факт, что как показало исследование, даже в крупных городах связь от конкурентов была быстрее.