2024.06.05 07:09

В столичном районе Жверинас закрылось проработавшее 23 года кафе

 
ru.DELFI.lt
Neris
Neris
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

В вильнюсском районе Жверинас в последний день весны закрылось известное кафе, которое работало 23 года. О закрытии его владельцы сообщили в социальной сети.

Žvejų smuklė проработавшее больше 20 лет на ул. Любарто закрылось навсегда 31 мая 2024 года. Портал Delfi выяснил, что кафе закрылось из-за проблем со здоровьем у его хозяйки. Значит, кафе закрылось не по экономическим причинам.

„Спустя 23 года мы с болью в сердце сообщаем, что сегодня – наш последний день. Это был чудесный путь, путь радости, общения и вкусных мгновений, которые мы создавали вместе с вами“, – сообщалось в социальной сети.

Хозяйка кафе признала, что в день закрытия ей было очень грустно. Сейчас ищут арендатора помещения, в котором работало кафе.

Žvejų smuklė с 2001 года работало в деревянном доме в районе Жверинас. Хозяева заведения занимались бизнесом 23 года. В кафе подавали вкусную домашнюю еду. Кафе привлекало клиентов низкими ценами и вкусной едой.

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