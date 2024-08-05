В столичном районе Пилайте завершается строительство детского сада: его смогут посещать 320 детей

По данным муниципалитета, в U-образном двухэтажном здании площадью более 3 тыс. кв. м. предусмотрены дошкольные и подготовительные группы универсальных размеров, административные и вспомогательные помещения, спортивный (актовый) зал, столовая и т. д.

В пристройке оборудован небольшой детский бассейн для малышей – со всем необходимым оборудованием. Для людей со спецпотребностями предусмотрен лифт. Во дворе есть терраса для проведения мероприятий и занятий спортом.

Для образовательного процесса и творческого самовыражения будет спроектирована эргономичная, многофункциональная мебель, в группах предусмотрены смарт-доски.