2024.08.05 11:14

В столичном районе Пилайте завершается строительство детского сада: его смогут посещать 320 детей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
vaikų žaidimai
vaikų žaidimai
ФОТО: NadyaEugene | Shutterstock

В Вильнюсе, в районе Пилайте, построен новый ясли-сад. Его планируется открыть через несколько месяцев, его посещать смогут до 320 детей: 16 групп дошкольного и подготовительного образования.

По данным муниципалитета, в U-образном двухэтажном здании площадью более 3 тыс. кв. м. предусмотрены дошкольные и подготовительные группы универсальных размеров, административные и вспомогательные помещения, спортивный (актовый) зал, столовая и т. д.

В пристройке оборудован небольшой детский бассейн для малышей – со всем необходимым оборудованием. Для людей со спецпотребностями предусмотрен лифт. Во дворе есть терраса для проведения мероприятий и занятий спортом.

Для образовательного процесса и творческого самовыражения будет спроектирована эргономичная, многофункциональная мебель, в группах предусмотрены смарт-доски.

На террасе во дворе будут проводиться общественные мероприятия, спортивные занятия, дети смогут музицировать на специальных уличных инструментах. У каждой группы будет отдельный навес со своим игровым оборудованием.

В целях стимулирования познавательного интереса у детей на открытой территории детского сада предусмотрены специальные места для выращивания цветов, трав или лиственных растений.

В настоящее время в Пилайте действуют два детских сада: Пилайтукас и Гилужис. На сегодняшний день их посещают 664 ребенка.

Регистрацию и зачисление в группы планируется объявить в декабре, а воспитательно-образовательное учреждение откроет свои двери ранее запланированного срока – в январе 2025 г.

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