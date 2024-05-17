В столичном районе Лепкальнис появится ледовая арена

Новая арена появится на ул. Йотвингю, 1, между ул. Жирню и Йотвингю. На арене будет два катка - один для хоккея, другой для фигурного катания. Там же будут залы для игры в керлинг и хореографический зал для фигуристов.
"Проходят работы по проектированию ледовой арены на ул. Йотвингю. Подготовка проекта должна завершиться до конца этого года", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Здание ледовой арены будет одноэтажным, с полуподвалом и антресолями – 9500 кв. м. Одновременно в нем смогут заниматься до 100 человек. На верхнем ярусе будет размещаться пространство для зрителей и зона для общепита, административные помещения, кабинеты тренеров. На нижнем – арена для хоккеистов, фигуристов, керлинга, залы для разогрева и хореографический зал для фигуристов, 8 раздевалок для хоккеистов, 2 – для фигуристов, 2 – для спортсменов, занимающихся керлингом.
Въезд на территорию планируется со стороны ул. Жирню. Около арены будет площадка на 83 места. На территории арены будут пешеходные и велосипедные дорожки. будет соединение с ул. Йотвингю и Тизенхаузу.