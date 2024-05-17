В столичном районе Лепкальнис появится ледовая арена

Новая арена появится на ул. Йотвингю, 1, между ул. Жирню и Йотвингю. На арене будет два катка - один для хоккея, другой для фигурного катания. Там же будут залы для игры в керлинг и хореографический зал для фигуристов.

"Проходят работы по проектированию ледовой арены на ул. Йотвингю. Подготовка проекта должна завершиться до конца этого года", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.