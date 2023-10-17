В столичном районе Лепкальнис построят автобусный парк

Представитель VVT Вайдотас Мисявичюс сказал, что муниципалитет выделил на проект 19 млн. евро, но реальная стоимость работ станет известно после проведения конкурса.
"Когда построят новый автобусный парк, в него переведут большую часть автобусов из Веркяйского парка. Остальную часть автобусов переведут в Виршулишкский парк. Троллейбусы никуда переносить не будут", – сказал Мисявичюс.
"Новый парк будет обслуживать маршруты южной части города, это улучшит сообщение, мы сможем предложить жителям более частые рейсы в той части города", – прибавил он.
Муниципалитет отмечает, что в будущем планируется строительство автобусного парка в Пилайте.
"Согласно подсчетам, после оборудования парков в Лепкальнисе и Пилайте, автобусы будут ездить на 470 000 км меньше, благодаря этому экономия составит 1 млн. евро в год", – указал муниципалитет.
Кроме того, площадь новых парков будет меньше, чем в Веркяй, они будут дешевле в эксплуатации.
По данным Мисявичюса, в Лепкальнисском парке разместят 278 мест для автобусов и 61 для легковых автомобилей. Сейчас у VVT есть 403 автобуса и 250 троллейбусов.
Мисявичюс заметил, что новый парк решили строить, поскольку мастерские в старом были предназначены для ремонта советских автобусов, поэтому нынешние автобусы там ремонтировать неудобно, в помещениях не хватает света, тепла
В новом Лепкальнисском парке будут помещения и для обучения водителей, кузница. Там можно будет держать электрические, газовые и дизельные автобусы, а позже и автобусы на водороде и биотопливе.
Веркяйский автобусный парк был построен в 1964 г.
Строительство нового парка планируется начать в 2024 г.
Сейчас у VVT есть три автопарка: в Антакальнисе, Виршулишкес и Веркяй.