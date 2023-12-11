В столице закрывают магазин Maxima, не отвечающий установленным стандартам

"В Литве есть магазины Maximа разных стандартов – X, XX, XXX, XXXX. В течение некоторого времени мы осуществляем проект унификации этих магазинов, оптимизируем нашу деятельность. Магазин на ул. Укмергес, 223-3, в Вильнюсе не отвечает ни одному из стандартов магазинов Х – от магазинов такого размера мы решили отказаться. Мы сожалеем в связи с доставленными неудобствами и благодарим наших покупателей за лояльность, приглашаем их посетить наши другие магазины, где вы найдете знакомый ассортимент разных товаров", – сказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Есть и хорошие новости для покупателей – за неделю до закрытия магазина состоится распродажа товаров. Покупатели смогут воспользоваться большими скидками.

Тракимайте-Шяшкувене сказала, что в этом году был открыт новый магазин сети в Клайпеде и в скором времени еще один магазин откроют в Аникщяй.