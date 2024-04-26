В Старом городе Вильнюса открылось кафе корейской кухни

Новое кафе работает на месте бывшего ресторана Belgаi, недалеко от "яйца".

Владельцы заведения отмечают, что сейчас тестируют новое меню.

Сейчас клиенты могут отведать корейские блюда: куриные крылышки, бататы, тофу, курятину, кимчи и др.

Ранее кафе Gogi Guy работало в микрорайоне Пилайте, но ему пришлось искать новое место.

Сейчас кафе переместилось ближе к сердцу города, это единственное кафе корейского фаст-фуда в городе.