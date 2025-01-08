В Старом городе столицы закрылась веганская закусочная

Ресторан на ул. Барборос Радвилайтес был первым рестораном RoseHip – он открылся 7 лет назад, правда, по новой концепции работал последних два года. На ул. Пилимо работает закусочная RoseHip Vegan Bistro. Его закрывать не планируют.

„Выросли счета за электричество, подорожали другие вещи, увеличилась зарплата, но м еще держались. А вот когда повысили НДС, мы поняли, что стало невозможно“, – сказала Курайте-Йонушке.

Глава компании Kalendra, которой принадлежало кафе RoseHip Vegan, Гинтаре Курайте-Йонушке сказала, что причина закрытия заведения - упразднение льготного НДС. Однако проблемы начались раньше - во время пандемии и после начала войны в Украине.

О прекращении деятельности руководство кафе информировало своих клиентов в Facebook 31 декабря.

„На ул. Пилимо ресторан большой, он еще больше ощущает рост цен и налогов. Правда, меню там шире, поэтому клиентов больше, много постоянных, иностранцев, мы можем принимать большие группы, компании. Это нас держит, правда, время не самое лучшее, особенно зимой. А в RoseHip Vegan Kebabs людей было меньше, место небольшое, ведь шаурма - нишевый товар“, – сказала собеседница.

В закрытом заведении работали 7 человек – часть из их ушли раньше, одного работника примет работающее заведение этого бренда.

„С работниками очень тяжело, их сложно найти. Все хотят большую зарплату, а уровень труда невысокий. Ресторан на Пилимо страдает из-за постоянной нехватки работников“, – сказала Курайте-Йонушке.