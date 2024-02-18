В Старом городе начинается масштабное строительство: здесь появятся многоквартирные дома

Имея ранее договор со строительной компанией Incorpus, компания Unique Properties заключила договоры со специалистом по фундаментным работам ЗАО Vilniaus rentinys и ответственным за строительство конструкций ЗАО Veikmės statyba и на этой неделе приступила к фактическим работам. В ближайшие недели компания надеется приобрести и административное здание площадью 1200 кв.м — бывший вильнюсский офис польского потребительского кооператива Spolem.
В комплексе Vilniaus Džiazas будет построено 66 квартир, 11 коммерческих помещений на первых этажах жилого дома, а также общественный сквер имени Ричардаса Гавялиса и административное здание. В январе компания получила разрешение на строительство новых зданий, а в прошлом году — разрешение на управление объектом наследия.
По словам менеджера компании Unique Properties Гедиминаса Турсы, после получения разрешения на строительство проектом компании заинтересовались и за пару недель было продано еще несколько квартир. На данный момент компания Vilniaus Džiazas заключило около 20 предварительных договоров на приобретение квартир и продано несколько коммерческих помещений. Цена квартир за квадратный метр в проекте варьируется от 5 до 12 тыс. евро.
"Финансовые партнеры также демонстрируют доверие к проекту Vilniaus Džiazas. Строительные работы начаты за счет собственных средств и промежуточного финансирования, заключаются соглашения о дальнейшем финансировании, в том числе и банковские. Даже на фоне более умеренной ситуации на рынке жилья мы ощущаем высокий уровень доверия покупателей и кредиторов к исключительной архитектуре", - комментирует Г. Турса.
Проект Vilniaus Dziazas будет выделяться на рынке квартирами с потолками высотой 4,5 метра и витринными окнами высотой 4 м, а также высококачественными наружной и внутренней отделками.
Жители первого этажа будут иметь собственные дворики и выход в сад, на втором и третьем этажах будут балконы, а на последнем – частные террасы.
Помимо открытой и оживленной торговой улицы в направлении север-юг, на территории комплекса запланированы новые удобные развязки для пешеходов и велосипедистов в сторону железнодорожного вокзала. Бывшее складскоепомещение будет реконструировано компанией Unique Properties совместно с Do Architects, также будет решена знакомая для водителей и пешеходов транспортная проблема на улице Друяс.
Г. Турса говорит, что ищет основного арендатора для управление административным зданием, которое проектировал польский архитектор межвоенного периода Вацлавом Сыртовтом. В этом здании, внесенном в реестр культурных ценностей особой красоты и сохранившем ряд ценных фасадов и уникальных элементов интерьера, по замыслу застройщика, могло бы разместиться посольство, учебное заведение или эксклюзивные офисы. Арендатор здания будет пользоваться общей подземной парковкой комплекса.
Проект Vilniaus Džiazas подготовила студия Do Architects, компания Incorpus занимается управлением строительством, компания Sorainen консультирует по юридическим вопросам. Коммерческими и маркетинговыми аспектами занимается компания Ober-Haus, но часть продаж Unique Properties осуществляет напрямую или в сотрудничестве с третьими сторонами.
Всего Unique Properties инвестирует в комплекс около 23 млн евро. В прошлом Гедиминас Турса реализовал такие престижные проекты недвижимости в Вильнюсе, как Senamiesčio dominija, Sapiegos dominija, Gaono 8, Embassy House, Pliaterių rūmai и др.