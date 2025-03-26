2025.03.26 14:17

В среду прогнозируется скачок цен на электроэнергию: рекомендуется сократить потребление

 
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ELTA
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду на рынке электроэнергии ожидается существенный скачок цен, поэтому предприятиям и жителям, выбравшим тарифные планы с нефиксированными ценами на электроэнергию, следует отказаться от ненужного потребления электроэнергии, сообщает Elektrum Lietuva. По данным компании, цена на бирже Nord Pool должна достичь пика в 18-19 час. вечера.

Мантас Каваляускас, руководитель отдела разработки продуктов компании энергетических решений, говорит, что в самый дорогой час цена на электроэнергию за мегаватт-час достигнет 484 евро, включая НДС.

„Как бытовым потребителям, так и бизнесу, имеющим тарифный план на электроснабжение, привязанный к бирже, следует обратить внимание на период с 18 час., поскольку в это время цена достигает своего пика – 484 евро с НДС. В эти часы мы рекомендуем потребителям максимально сократить потребление электроэнергии и использовать энергоемкие устройства в более позднее время“, - говорит М. Каваляускас.

По данным эксперта Elektrum Lietuva, по сравнению с полуднем в воскресенье, 23 марта, стоимость мегаватт-часа составляла всего 0,40 евро без НДС или 0,48 евро с НДС.

По данным компании, на прошлой неделе средняя оптовая цена на электроэнергию во всех странах Балтии снизилась на 45 проц. и достигла в Литве 61,58 евро/МВтч. Это произошло за счет значительного увеличения производства возобновляемых источников энергии.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool снижалось и достигло 8640 ГВтч, а объемы производства также снижались – до 9362 ГВтч.

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