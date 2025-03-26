В среду прогнозируется скачок цен на электроэнергию: рекомендуется сократить потребление

„Как бытовым потребителям, так и бизнесу, имеющим тарифный план на электроснабжение, привязанный к бирже, следует обратить внимание на период с 18 час., поскольку в это время цена достигает своего пика – 484 евро с НДС. В эти часы мы рекомендуем потребителям максимально сократить потребление электроэнергии и использовать энергоемкие устройства в более позднее время“, - говорит М. Каваляускас.