В среду прогнозируется скачок цен на электроэнергию: рекомендуется сократить потребление

Мантас Каваляускас, руководитель отдела разработки продуктов компании энергетических решений, говорит, что в самый дорогой час цена на электроэнергию за мегаватт-час достигнет 484 евро, включая НДС.
„Как бытовым потребителям, так и бизнесу, имеющим тарифный план на электроснабжение, привязанный к бирже, следует обратить внимание на период с 18 час., поскольку в это время цена достигает своего пика – 484 евро с НДС. В эти часы мы рекомендуем потребителям максимально сократить потребление электроэнергии и использовать энергоемкие устройства в более позднее время“, - говорит М. Каваляускас.
По данным эксперта Elektrum Lietuva, по сравнению с полуднем в воскресенье, 23 марта, стоимость мегаватт-часа составляла всего 0,40 евро без НДС или 0,48 евро с НДС.
По данным компании, на прошлой неделе средняя оптовая цена на электроэнергию во всех странах Балтии снизилась на 45 проц. и достигла в Литве 61,58 евро/МВтч. Это произошло за счет значительного увеличения производства возобновляемых источников энергии.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool снижалось и достигло 8640 ГВтч, а объемы производства также снижались – до 9362 ГВтч.