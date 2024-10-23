В следующем году в Литве Revolut Bank планирует начать выдавать жилищные кредиты

Говоря о планах начать предоставлять эту услугу, глава Revolut Bank Джо Хенеган подчеркнул, что на такой шаг повлияла низкая конкуренция на литовском рынке и высокие процентные ставки. По его словам, хотя это и делает его привлекательным, небольшой размер местного рынка отпугивает иностранные банки от выхода на него, но поскольку Revolut уже работает в Литве, это естественный шаг.