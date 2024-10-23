2024.10.23 09:44

В следующем году в Литве Revolut Bank планирует начать выдавать жилищные кредиты

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Revolut
Revolut
ФОТО: Ascannio | Shutterstock

Банк Revolut Bank британской группы поставщиков финансовых услуг Revolut со следующего года планирует начать выдавать жилищные кредиты в Литве, сообщает Verslo žinios. Как пишет портал, в ближайшее время банк приступит к тестированию услуги в Литве, а после ее тестирования начнет выдавать жилищные кредиты и в других странах Европы.

Говоря о планах начать предоставлять эту услугу, глава Revolut Bank Джо Хенеган подчеркнул, что на такой шаг повлияла низкая конкуренция на литовском рынке и высокие процентные ставки. По его словам, хотя это и делает его привлекательным, небольшой размер местного рынка отпугивает иностранные банки от выхода на него, но поскольку Revolut уже работает в Литве, это естественный шаг.

„Поскольку мы обосновались здесь, для нас естественным следующим шагом будет переход от текущих счетов к кредитам и кредитным картам и, наконец, к жилищным кредитам“, - сказал он в интервью Verslo žinios.

Для предоставления услуг жилищного кредитования Revolut Bank попытается воспользоваться нормативными изменениями, упрощающими условия рефинансирования жилищных кредитов.

17 октября Сейм принял проект поправки к закону о кредите, связанном с недвижимостью, цель которого – упростить и удешевить процесс рефинансирования жилищных кредитов. Данная поправка к закону вступит в силу с 1 февраля 2025 года.

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