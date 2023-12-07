В следующем году в Литве подорожает горючее, алкоголь и табачные изделия

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Brangs degalai ir alkoholis
Brangs degalai ir alkoholis
ФОТО: DELFI

С Нового года в Литве дорожает алкоголь и изделия из табака. Больше платить придется за дизельное топливо, каменный уголь, нефтяной газ. Причина повышения цен - рост акцизов. Экономисты говорят, что жители роста цен не почувствуют из-за повышения покупательной способности, между тем в парламент поступило еще одно предложение повысить акцизы.

Поправки к закону об акцизах были приняты в 2021 году. В соответствии с ними, должны были повысить тарифы акцизов на все виды алкоголя и табака. Повышение акцизов запланировано на 2022-2024 гг.

В конце ноября 2023 года депутаты Аурелиюс Верига и Лигита Гирскене зарегистрировали еще один проект изменения закона об акцизах в котором предлагается еще больше повысить акциз на сигареты и алкоголь.

Верига уверял редакцию, что речь идет о символическом повышении - на 1%.

В пояснении к предложению сказано, что акцизы могут дополнительно вырасти на 1-4%, в результате в бюджет переведут на 8 млн. евро больше.

Минфин представл подсчеты уже запланированных повышений с 2024 года. Алкоголь в зависимости от разновидности подорожает на 3-36 центов, табачные изделия на 15-47 центов.

Акциз на вино и другие ферментированные напитки (не крепче 8,5%) поднимется на 17,2% (с 93 до 109 евро за гектолитр). Если крепче, акциз вырастет на 10,1% – с 199 до 219 евро за гектолитр.

Акциз на промежуточные продукты до 15% увеличится на 8,3% – с 216 до 234 евро за гектолитр. На более крепкие – на 8,1% – с 308 до 333 euевро за гектолитр.

Акциз продуктов, содержащих этиловый спирт, увеличится на 6,8% - с 2310 до 2467 евро за гектолитр.

Увеличится и акциз на пиво - на 10% – с 8,6 до 9,46 евро за 1% фактической концентрации спирта, выраженной в процентах по объему за гектолитр.

Подорожает и табак. Акциз на сигареты повысится на 6,2% – с 130 до 138 евро за 1000 сигарет). Сигареты подорожают на 0,20 евро/20 шт.

Акциз на сигары и сигариллы вырастет на 20,3% - с 79 до 95 евро за кг.

Курительный табак тоже подорожает. Его акциз увеличится на 7,8% – с 104,6 до 112,8 евро за кг.

Больше всего подорожает нагреваемый табак и альтернативные ему продукты. Акциз вырастет на 32,1% – с 60,2 до 79,5 евро за 1000 шт.

Подорожает и акциз на жидкость для электронных сигарет - на 31,6% – с 0,19 до 0,25 евро за мл.


С нового года вырастут акцизы на горючее, торфяные брикеты, каменный уголь.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ) акциз на торф составит 10 евро за тонну, на уголь – 7,53 евро за тонну, на кокс и лигниты - 8,98 евро за тонну.

Сейчас акциз на дизельное топливо равен 372 евро за 1000 л, а с 2024 он вырастет до 410 евро за 1000 л, в 2025 г. – до 466 евро, в 2026 г. – до 500 евро.

По подсчетам Министерства охраны окружающей среды, литр дизельного топлива будет дорожать на 4-6 шт в год.

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