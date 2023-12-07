В следующем году в Литве подорожает горючее, алкоголь и табачные изделия

Поправки к закону об акцизах были приняты в 2021 году. В соответствии с ними, должны были повысить тарифы акцизов на все виды алкоголя и табака. Повышение акцизов запланировано на 2022-2024 гг.
В конце ноября 2023 года депутаты Аурелиюс Верига и Лигита Гирскене зарегистрировали еще один проект изменения закона об акцизах в котором предлагается еще больше повысить акциз на сигареты и алкоголь.
Верига уверял редакцию, что речь идет о символическом повышении - на 1%.
В пояснении к предложению сказано, что акцизы могут дополнительно вырасти на 1-4%, в результате в бюджет переведут на 8 млн. евро больше.
Минфин представл подсчеты уже запланированных повышений с 2024 года. Алкоголь в зависимости от разновидности подорожает на 3-36 центов, табачные изделия на 15-47 центов.
Акциз на вино и другие ферментированные напитки (не крепче 8,5%) поднимется на 17,2% (с 93 до 109 евро за гектолитр). Если крепче, акциз вырастет на 10,1% – с 199 до 219 евро за гектолитр.
Акциз на промежуточные продукты до 15% увеличится на 8,3% – с 216 до 234 евро за гектолитр. На более крепкие – на 8,1% – с 308 до 333 euевро за гектолитр.
Акциз продуктов, содержащих этиловый спирт, увеличится на 6,8% - с 2310 до 2467 евро за гектолитр.
Увеличится и акциз на пиво - на 10% – с 8,6 до 9,46 евро за 1% фактической концентрации спирта, выраженной в процентах по объему за гектолитр.
Подорожает и табак. Акциз на сигареты повысится на 6,2% – с 130 до 138 евро за 1000 сигарет). Сигареты подорожают на 0,20 евро/20 шт.
Акциз на сигары и сигариллы вырастет на 20,3% - с 79 до 95 евро за кг.
Курительный табак тоже подорожает. Его акциз увеличится на 7,8% – с 104,6 до 112,8 евро за кг.
Больше всего подорожает нагреваемый табак и альтернативные ему продукты. Акциз вырастет на 32,1% – с 60,2 до 79,5 евро за 1000 шт.
Подорожает и акциз на жидкость для электронных сигарет - на 31,6% – с 0,19 до 0,25 евро за мл.
С нового года вырастут акцизы на горючее, торфяные брикеты, каменный уголь.
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ) акциз на торф составит 10 евро за тонну, на уголь – 7,53 евро за тонну, на кокс и лигниты - 8,98 евро за тонну.
Сейчас акциз на дизельное топливо равен 372 евро за 1000 л, а с 2024 он вырастет до 410 евро за 1000 л, в 2025 г. – до 466 евро, в 2026 г. – до 500 евро.
По подсчетам Министерства охраны окружающей среды, литр дизельного топлива будет дорожать на 4-6 шт в год.