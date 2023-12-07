В следующем году в Литве подорожает горючее, алкоголь и табачные изделия

Поправки к закону об акцизах были приняты в 2021 году. В соответствии с ними, должны были повысить тарифы акцизов на все виды алкоголя и табака. Повышение акцизов запланировано на 2022-2024 гг.

В конце ноября 2023 года депутаты Аурелиюс Верига и Лигита Гирскене зарегистрировали еще один проект изменения закона об акцизах в котором предлагается еще больше повысить акциз на сигареты и алкоголь.

Верига уверял редакцию, что речь идет о символическом повышении - на 1%.

В пояснении к предложению сказано, что акцизы могут дополнительно вырасти на 1-4%, в результате в бюджет переведут на 8 млн. евро больше.

Минфин представл подсчеты уже запланированных повышений с 2024 года. Алкоголь в зависимости от разновидности подорожает на 3-36 центов, табачные изделия на 15-47 центов.

Акциз на вино и другие ферментированные напитки (не крепче 8,5%) поднимется на 17,2% (с 93 до 109 евро за гектолитр). Если крепче, акциз вырастет на 10,1% – с 199 до 219 евро за гектолитр.