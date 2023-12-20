В следующем году увеличится количество регулярных рейсов Вильнюс - Цюрих

"Цюрих – одно из приоритетных направлений, с которым отныне у нас будет еще лучшее сообщение. Это означает не только более удобные бизнес-поездки, но и больше возможностей для каждого легче добраться до дальнейших пунктов назначения", - цитируется в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

Как указывается в сообщении, это самая высокая частота полетов по этому маршруту за всю историю. В настоящее время рейсы между Литвой и Швейцарией осуществляются 4 раза в неделю.

"Мы постоянно общаемся с этой традиционной авиакомпанией, ищем возможности расширить спектр и частоту предлагаемых ею рейсов между Литвой и важными авиационными центрами Европы. Цюрих как пункт назначения полетов очень важен как для путешественников нашей страны, так и для иностранных деловых поездок", - сказал руководитель Отдела авиационных услуг Литовских аэропортов Томас Зитикис.