В следующем году рейсы между Вильнюсом и Стокгольмом будут осуществляться три раза в день

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ELTA
ru.DELFI.lt
Stokholmas
Stokholmas
ФОТО: Shutterstock

Авиакомпания SAS на своем сайте сообщает продажи билетов, что с апреля 2024 года планирует выполнять регулярные рейсы между Вильнюсом и Стокгольмом (аэропорт Стокгольм-Арланда) три раза в день.

В сообщении указано, что самолеты должны летать в этом направлении три раза в день с понедельника по четверг.

Если подсчитать количество рейсов по этому маршруту в течение всей недели, то с апреля следующего года всего будет выполняться 16 рейсов, тогда, как сейчас, еженедельно выполняется 12 рейсов.

По мнению представителей Литовских аэропортов, такое увеличение частоты рейсов в следующем году, по сути, означает возвращение обслуживаемого авиакомпанией маршрута Вильнюс-Стокгольм к допандемическому объему.

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