В следующем году безработные в Литве будут получать больше денег

Пособие по безработице состоит из двух частей – переменной и постоянной. Размер постоянной зависит от размера минимальной зарплаты и равняется 23,27% от нее.

Поскольку в 2025 году минимальная зарплата вырастет до 1038 евро „на бумаге“, постоянная часть пособия составит 241,54 евро (в этом году 215,01 евро), эту информацию Delfi подтвердила „Содра“:

Переменная часть зависит от размера зарплаты человека до того, как он лишился работы.

Например, если человек зарегистрируется в Службе занятости в январе 2025 года, то постоянная часть его пособия будет равна 241,54 евро, а переменная будет подсчитываться в зависимости от его средней зарплаты с июня по ноябрь 2024 года.