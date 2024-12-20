В следующем году безработные в Литве будут получать больше денег

Пособие по безработице состоит из двух частей – переменной и постоянной. Размер постоянной зависит от размера минимальной зарплаты и равняется 23,27% от нее.
Поскольку в 2025 году минимальная зарплата вырастет до 1038 евро „на бумаге“, постоянная часть пособия составит 241,54 евро (в этом году 215,01 евро), эту информацию Delfi подтвердила „Содра“:
Переменная часть зависит от размера зарплаты человека до того, как он лишился работы.
Например, если человек зарегистрируется в Службе занятости в январе 2025 года, то постоянная часть его пособия будет равна 241,54 евро, а переменная будет подсчитываться в зависимости от его средней зарплаты с июня по ноябрь 2024 года.
Пособие по безработице выплачивают 9 месяцев, однако каждых три месяца его размер меняется. Первые три месяца переменная часть равна 38,79% средних доходов, затем три месяца – 31,03% и последние три месяца – 23,27% средних доходов.
Максимальный размер пособия связан со средней зарплатой в стране за минувший календарный квартал (считая со дня регистрации в Службе занятости). Максимальный размер пособия „Содра“ объявит на этой неделе.
Среднее пособие в 2025 году увеличится на 52 евро, до 525,5 евро.
Пособия по безработице платят за минувший месяц с 20 числа до конца месяца, сообщает „Содра“.
Чтобы получить пособие по безработице, надо иметь стаж не менее 12 месяцев за последние 30 месяцев и зарегистрироваться в Службе занятости.