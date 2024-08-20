2024.08.20 10:49

В Шяуляй продается дом предпринимателя Винклериса: за дом просят больше миллиона

 
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Šiauliuose parduodamas garsaus verslininko namas
Šiauliuose parduodamas garsaus verslininko namas
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В Шяуляй, а точнее на территории Шяуляйского городского парка, продается дом известного предпринимателя Анридаса Винклериса. За жилой дом просят более миллиона евро.

На сайте агентства недвижимости Du procentai объявление о продаже жилого дома. Это резиденция семьи бывшего известного местного бизнесмена А. Винклериса. Брокер агентства Ингрида Дабужинске заверила Delfi, что упомянутый бизнесмен действительно жил в этом доме. Написано, что площадь дома почти 988 кв.метров, в доме 10 комнат, 4 санузла.

Дом расположен на двух этажах и оборудован мансардой. Как указано в описании дома, на цокольном этаже расположены винный погреб, бассейн, две зоны отдыха, гараж и котельная. На первом этаже дома - гостиная с камином, кухня, столовая, барная и танцевальная зоны, гардеробная, 2 спальни. На втором этаже 3 спальни, кабинет и 3 ванные комнаты. На третьем этаже есть пространство для отдыха и релаксации. Есть тренажерный зал и теннисный стол.

Рядом с домом простирается больший участок площадью более 14 соток. За этот дом просят 1,19 млн евро. Delfi напоминает, что бизнесмен А. Винклерис умер в прошлом году.

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