В Шяуляе завершилось строительство военного городка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Начатое в четвертом квартале 2022 г. строительство военного городка в Шяуляе завершилось – объект передан Министерству национальной обороны, сообщает девелоперская компания Eika.

Проект осуществили ЗАО Partnerystės projektai keturi и ЗАО Samogitia miestelis, входящие в группу ЗАО EIKA. Вскоре на территории площадью 7,8 га разместится одно из самых молодых воинских подразделений – пехотный батальон им. Князя Маргириса бригады Žemaitija.

Сообщается, что городок построен со всей необходимой инфраструктурой – просторными казармами, приспособленными для постоянного проживания около 660 солдат, столовой, штабом, медицинским пунктом, спортивным комплексом.

Также оборудованы площадки для построения и технические площадки, парковочные места, среди них есть специальные места для людей с ограниченными возможностями и электромобилей.

В январе в 2021 г. ЗАО Partnerystės projektai keturi подписало договор с Министерством национальной обороны о частичном развитии и управлении Шяуляйской оборонной инфраструктурой.

Срок действия договора – 15 лет. В октябре 2022 г. было получено разрешение на строительство и сразу же были начаты строительные работы.

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