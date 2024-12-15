В сети банкоматов Swedbank в странах Балтии в следующем году будут изменения

Swedbank заключил с Euronet договор аутсорсинга на оказание услуг по обработке банкоматных транзакций и всех необходимых вспомогательных работ, включая управление сетью банкоматов.
Переход сети банкоматов на Euronet планируется начать осенью 2025 года. После перехода все необходимые операции по обработке транзакций, техническому обслуживанию и другие услуги, связанные с управлением банкоматами, будет предоставлять Euronet, сохраняя существующий функционал и услуги для клиентов, включая нынешнее количество действующих банкоматов, обещают представители банка.
После изменений банкоматы по-прежнему будут иметь бренд Swedbank, а также программный интерфейс банкомата. Клиентскую поддержку пользователей карт Swedbank также будет осуществлять Консультационный центр Swedbank.
Согласно соглашению, Euronet возьмет на себя банкоматы, расположенные как в филиалах банка, так и за их пределами во всех трех странах Балтии, обеспечив плавный переход на платформу обработки платежей Ren и интеграцию с существующей системой обработки платежей системы банка.
Сеть банкоматов Swedbank в странах Балтии включает 1141 банкомат: 362 банкомата - в Латвии 373 - в Эстонии, 406 - в Литве. Банкоматы предлагают функции снятия и внесения наличных.
По мнению представителей Swedbank, в результате этой сделки работа банкоматов кредитной организации будет оптимизирована и станет более устойчивой, что снизит операционные расходы банка и капитальные вложения.
Компании обещают, что соглашение обеспечит доступность банкоматов и наличных денег по всему региону. Ожидается, что для сохранения количества банкоматов сеть банкоматов Swedbank будет интегрирована в независимую сеть банкоматов Euronet во всех трех странах, предлагая больше точек контакта и услуг для клиентов банка/
„Мы ожидаем, что перевод услуг сети банкоматов в Euronet ускорит модернизацию сети в странах Балтии. Это предоставит клиентам дополнительную ценность без изменения среды обслуживания“, - говорит Олоф Сундблад, исполняющий обязанности руководителя работы в Swedbank в странах Балтии. В банке обещают, что сделка ничего не изменит для клиентов.
Фирма Euronet была основана в Центральной Европе в 1994 году, сейчас ее штаб-квартира находится в США. В настоящее время компания владеет миллионами точек цифровой и наличной оплаты по всему миру, включая более 50 000 банкоматов. Компания работает более чем в 200 странах, предлагая такие услуги, как денежные переводы, платежи по кредитным и дебетовым картам, банкоматы, POS-терминалы, платежные приложения, услуги обмена валюты и другие.
Портал Delfi.ee сообщает, что во многих местах Европы Euronet предлагает высокую комиссию, что привлекло внимание таких стран, как Дания, Нидерланды, Чехия и Польша. Есть также страны, где компания незаконно разместила свои банкоматы в зданиях, например, в Чехии. На онлайн-платформе Trustpilot компания имеет рейтинг 1,1 балла по пятибалльной шкале, в основном за счет скрытых комиссий.
Менеджер по обслуживанию клиентов эстонского Swedbank Эде Рагмет сообщил, что работа Euronet в других странах не повлияет на клиентов банка в этом регионе. „Если посмотреть на рейтинги Trustpilot, то в основе рейтинга лежат не технические решения, а комиссионные. Наши банкоматы сохранят логотип банка и текущие комиссии, поэтому никаких изменений для клиентов не будет“, - пообещал он.
По данным Business Insider, с помощью этой сделки Euronet хочет усилить свое присутствие в Европе.