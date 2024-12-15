В сети банкоматов Swedbank в странах Балтии в следующем году будут изменения

„Мы ожидаем, что перевод услуг сети банкоматов в Euronet ускорит модернизацию сети в странах Балтии. Это предоставит клиентам дополнительную ценность без изменения среды обслуживания“, - говорит Олоф Сундблад, исполняющий обязанности руководителя работы в Swedbank в странах Балтии. В банке обещают, что сделка ничего не изменит для клиентов.

Фирма Euronet была основана в Центральной Европе в 1994 году, сейчас ее штаб-квартира находится в США. В настоящее время компания владеет миллионами точек цифровой и наличной оплаты по всему миру, включая более 50 000 банкоматов. Компания работает более чем в 200 странах, предлагая такие услуги, как денежные переводы, платежи по кредитным и дебетовым картам, банкоматы, POS-терминалы, платежные приложения, услуги обмена валюты и другие.