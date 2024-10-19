2024.10.19 16:14

В сентябре в Вильнюсе не продали ни одной квартиры стоимостью больше миллиона евро

 
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: JONAS BALCIUNAS | ELTA / Jonas Balčiūnas

В сентябре 2024 года было продано на 3,4% меньше квартир, чем в августе, однако на 8,4% больше, чем в сентябре 2023 года. Всего в сентябре было заключено 2650 сделок, самое дорогое жилье было продано в Вильнюсе, сообщает издание Verslo žinios.

По словам главы 1Partner LT Виктораса Рачковскиса, 4 крупнейшие месячные сделки были дороже 600 000 евро. Самая дорогая из проданных в сентябре квартир стоила 950 000 евро. Эта квартира находится на ул. Аукштайчу, в доме, построенном в 2020 году.

„В сентябре 9 из 10 самых дорогих квартир в Литве были проданы именно в Вильнюсе, десятая - в Клайпеде. Большая часть этих сделок касаются уже не нового жилья. Средняя цена за квадратный метр составляет 6700 евро, а самая высокая была 8150 евро за кв. м“ – сказал Verslo žinios Рачковскис.

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