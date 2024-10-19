В сентябре в Вильнюсе не продали ни одной квартиры стоимостью больше миллиона евро

В сентябре 2024 года было продано на 3,4% меньше квартир, чем в августе, однако на 8,4% больше, чем в сентябре 2023 года. Всего в сентябре было заключено 2650 сделок, самое дорогое жилье было продано в Вильнюсе, сообщает издание Verslo žinios.