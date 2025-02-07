В самый неподходящий момент. ЕЦБ ждут крупнейшие изменения - на фоне торговых войн Трампа

„Эти изменения происходят в наименее подходящее время, так как в этом году ЕЦБ предстоит принять сложные решения — экономические перспективы ухудшились и могут ухудшиться еще больше из-за ожидаемой политики Трампа, в то время как инфляция все еще слишком высока,“ — сказал руководитель макроэкономических исследований ING Карстен Бршески: „ЕЦБ, в котором может быть до семи новичков, может быть более подвержен ошибкам.“