В самый неподходящий момент. ЕЦБ ждут крупнейшие изменения - на фоне торговых войн Трампа

В этом году заканчивается срок полномочий семи из 26 представителей Совета ЕЦБ, и это крупнейшие изменения с 2019 года. Среди тех, у кого завершается срок полномочий — старейший член коллегии, председатель Центрального банка Нидерландов Класс Нотс, председатель Банка Финляндии Оли Рен, представитель Португалии Мариу Сентену, председатель Австрийского банка Роберт Холцманн, а также несколько бывших министров финансов, которые являются „ветеранами“ европейского долгового кризиса. Их опыта может не хватить, поскольку в бюджетах европейских стран снова возникают напряженные ситуации, а также намечается торговая война, возглавляемая США.
Хотя радикальное изменение курса маловероятно, баланс между теми, кто поддерживает более быстрое снижение ставок, и теми, кто осторожнее, может измениться. Это не самый подходящий момент, так как тарифы, которые может ввести президент США для торгового блока из 20 стран, могут обрушить и так слабые надежды на экономический рост.
„Эти изменения происходят в наименее подходящее время, так как в этом году ЕЦБ предстоит принять сложные решения — экономические перспективы ухудшились и могут ухудшиться еще больше из-за ожидаемой политики Трампа, в то время как инфляция все еще слишком высока,“ — сказал руководитель макроэкономических исследований ING Карстен Бршески: „ЕЦБ, в котором может быть до семи новичков, может быть более подвержен ошибкам.“