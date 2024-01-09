В России растет объем импортируемого из Литвы пива, это связано с продукцией нелитовского происхождения

"Прежде всего, хотелось бы отметить, что при оценке соотношения экспорта и реэкспорта литовского происхождения в этой категории за десять месяцев прошлого года реэкспорт алкогольных и безалкогольных напитков в Россию составлял 96% от общего экспорта вышеупомянутых напитков в Россию. В этом сегменте полностью доминирует продукция производителей нелитовского происхождения, а реэкспорт, продукция производителей других стран", - рассказал Изгородин.

"Эта продукция некоторое время находится на складах в Литве, а затем экспортируется из Литвы на территорию России. По большей части это реэкспорт", - подчеркнул он.

Российское информационное агентство "РИА Новости" на прошлой неделе сообщило, что в прошлом году крупнейшим экспортером пива в Россию была Германия, за ней следует Литва, которая в 2023 году экспортировала в Россию 15% всего пива, на сумму 36,5 млн. долларов. Как указывает РИА Новости, по сравнению с 2022 годом объем импортируемого пива из Литвы подскочил в 1,9 раза.