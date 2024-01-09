В России растет объем импортируемого из Литвы пива, это связано с продукцией нелитовского происхождения

"Прежде всего, хотелось бы отметить, что при оценке соотношения экспорта и реэкспорта литовского происхождения в этой категории за десять месяцев прошлого года реэкспорт алкогольных и безалкогольных напитков в Россию составлял 96% от общего экспорта вышеупомянутых напитков в Россию. В этом сегменте полностью доминирует продукция производителей нелитовского происхождения, а реэкспорт, продукция производителей других стран", - рассказал Изгородин.
"Эта продукция некоторое время находится на складах в Литве, а затем экспортируется из Литвы на территорию России. По большей части это реэкспорт", - подчеркнул он.
Российское информационное агентство "РИА Новости" на прошлой неделе сообщило, что в прошлом году крупнейшим экспортером пива в Россию была Германия, за ней следует Литва, которая в 2023 году экспортировала в Россию 15% всего пива, на сумму 36,5 млн. долларов. Как указывает РИА Новости, по сравнению с 2022 годом объем импортируемого пива из Литвы подскочил в 1,9 раза.
Тогда как, по данным Государственного агентства данных Литвы, за первые 10 месяцев 2023 года пива из Литвы в Россию было экспортировано почти на 34 млн. евро, однако экспорт литовского происхождения составил всего 678 тыс. евро. Экспорт пива литовского происхождения в прошлом году сократился на 92,7%, тогда как общий экспорт пива увеличился на 45,4%.
По данным Изгородина, сравнивая 2023 г. с 2022 г., реэкспорт алкогольных и безалкогольных напитков в Россию вырос на 57%, тогда как экспорт продукции литовского происхождения сократился вдвое. Поэтому, отметил он, в этом вопросе необходимо подчеркнуть тот факт, что литовский бизнес и производители не имеют отношения к росту всего экспорта.
"Такие вещи необходимо тщательно подчеркивать, с одной стороны, экспортная тенденция выглядит интересно, но она не связана с литовским бизнесом и производителями, это просто особенности международных цепочек поставок", - заявил он.
Наконец, Изгородин подчеркнул, что рост реэкспорта мог быть вызван процессами, связанными с цепочками поставок.
"Производители из стран Евросоюза и стран, не входящих в Евросоюз, выбирают наиболее эффективный, дешевый и быстрый способ поставок своей продукции, и, возможно, в отдельных случаях Литва попадает в эту наиболее выгодную цепочку поставок. Такова природа цепочек поставок, потому что любой производитель, который экспортирует продукт "x" в другую страну, всегда ищет самый дешевый и быстрый способ экспорта этого продукта", - сказал экономист.