В рейтинге ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы – 22 из Литвы

Во всех странах позиции энергетических и топливных компаний укрепились, но место компаний розничной торговли в списке снизилось. По мнению экспертов Coface, бизнес всего региона ЦВЕ продемонстрировал устойчивость, несмотря на влияние войны в Украине, а среди крупнейших компаний региона лидируют компании нефтегазовой отрасли.

По финансовым результатам 2022 года количество литовских компаний в списке крупнейших компаний ЦВЕ Coface осталось таким же, как и год назад – 22.

В новейшем рейтинге позиции 8 литовских компаний улучшились, 12 – ухудшились, появились 2 новые компании Circle K Lietuva (393) и Neo group (477).

В первую двадцатку ТОП-500 в этом году вошло АО Orlen Lietuva (19-е место), которое в прошлом году увеличило оборот на 77% – до 7,6 млрд евро.