В рекламе Вильнюс стал английским городом

Не беда, что этот рекламный ролик сети быстрого питания уже получил противоречивые отзывы, но самые наблюдательные смогли заметить, что английским городом в ролике стал Вильнюс. В рекламном ролике изображена антиутопическая Англия будущего, где даже люди женятся на партнере или партнерше с искусственным интеллектом. Наконец, в центре внимания население, которое, услышав электронную музыку, впадает в массовый гипноз, а затем начинает ритмично и синхронно танцевать. Наконец, начинают передвигаться к объекту притяжения под ритм звуков электронной музыки. Показано, как массовый психоз охватывает весь город и, наконец, выясняется, что виновником всего этого гипноза является курица. Клип заканчивается призывом „верить в петуха/курицу“. Так поверит ли вся Англия цыпленку из необычного города?
„Безумный мир, в котором мы живем, ненадежен. Разочарование преследует вас повсюду. Погода, ваш партнер, ваша работа, ваша команда, ваша способность сесть в поезде, даже тот факт, что упаковка чипсов наполовину заполнена. Во что мы можем верить? Не теряйте надежды. Есть еще чему доверять. Есть во что верить. Курица. Всегда хорошо. Всегда рядом и всегда свежая. Верьте в петуха/курицу“, — гласит подпись к рекламному ролику KFC. В клипе вы действительно узнаете такие места Вильнюса, как мост Любартаса, здание Министерства здравоохранения, проспект Гядиминаса, библиотека Мартинаса Мажвидаса и площадь рядом с ней, а также другие места столицы.