В рекламе Вильнюс стал английским городом

„Безумный мир, в котором мы живем, ненадежен. Разочарование преследует вас повсюду. Погода, ваш партнер, ваша работа, ваша команда, ваша способность сесть в поезде, даже тот факт, что упаковка чипсов наполовину заполнена. Во что мы можем верить? Не теряйте надежды. Есть еще чему доверять. Есть во что верить. Курица. Всегда хорошо. Всегда рядом и всегда свежая. Верьте в петуха/курицу“, — гласит подпись к рекламному ролику KFC. В клипе вы действительно узнаете такие места Вильнюса, как мост Любартаса, здание Министерства здравоохранения, проспект Гядиминаса, библиотека Мартинаса Мажвидаса и площадь рядом с ней, а также другие места столицы.