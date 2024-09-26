2024.09.26 12:27

В районе Науининкай открывается новый магазин

 
ru.DELFI.lt
„Promo Cash&Carry“
„Promo Cash&Carry“
ФОТО: Facebook

Promo Cash & Carry отныне будет работать в еще одном месте Вильнюса. Новый магазин откроется в пятницу, 27 сентября, пишет портал madeinvilnius.lt.

Новый магазин откроется по адресу ул. Ешмининку, 6. Покупатели найдут в нем не только любимые товары, но и новинки. Их ждет свежая выпечка и комната дегустаций, в которой каждую неделю можно познакомиться с новыми вкусами.

Это будет третий магазин данной сети в Вильнюсе. Представители сети упоминали о планах расширения в странах Балтии и Польше. Третий магазин в Вильнюсе - часть этого плана.

Promo Cash & Carry – это сеть розничной торговли, ориентированная на бизнес-клиентов, розничных торговцев и заведения общепита. Магазины этого типа предлагают широкий ассортимент товаров, охватывающий продукты питания, напитки, гигиенические товары, а также товары для офисов и промтовары. В магазинах Promo Cash & Carry можно найти товары в больших упаковках по цене ниже розничной.

В Литве Promo Cash & Carry действует как сеть, которой управляет Sanitex - крупнейший оператор оптовой торговли в странах Балтии. В Литве в крупных городах есть несколько магазинов Promo Cash & Carry (в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде).

Свои магазины у сети есть также в Алитусе, Паневежисе, Шяуляй и Утене.

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