В прошлом году жители Литвы потратили на онлайн-покупки более 2,7 млрд евро

"Выросли не только суммы, потраченные жителями в интернете, на что отчасти повлияла инфляция, количество покупок также увеличилось на 17,5%. Это опровергает часто встречающееся мнение о том, что после "пандемического взрыва" онлайн-торговлю ждет стагнация", - цитируется в пресс-релизе директор представитель Swedbank Деймантас Трумпицкас.
По словам финансового эксперта, темпы роста онлайн-торговли в Латвии в 2023 году были аналогичны темпам роста в Литве.
Расходы жителей страны на онлайн-покупки в сравнительном периоде оказались выше почти на 21%, количество покупок увеличилось примерно на 16%. Тогда как в Эстонии, хотя суммы, потраченные в интернете, выросли более чем на 8 проц., количество покупок снизилось чуть более чем на 1%.
"В целом Литва выделяется среди стран Балтии чрезвычайно высокими темпами роста онлайн-торговли. По сравнению с данными 2019 года, до пандемии, количество онлайн-покупок в Литве выросло в 3 раза, а расходы жителей на них – в 4,7 раза. В Латвии рост покупок и общей потраченной суммы составил 2,1 и 2,7 раза соответственно, а в Эстонии – 1,5 и 2 раза", - отметил Д. Трумпицкас.
По словам представителя Swedbank, разница между объемами онлайн-покупок в ноябре и декабре становится все меньше – онлайн-шопинг активизируется сразу после Дня поминовения усопших, набирает еще больший оборот с "Черной пятницы" и другими акциями и продолжается до Рождества.
Декабрь 2022 года был активнее ноября на 3,6% покупок и почти 12% оборота, а в 2023 году эта разница сократилась до увеличения покупок на 2,2% и увеличения оборота на 7%.
Кроме того, как показывают данные банка, хотя онлайн-торговля становится несколько более активной в ноябре-декабре, этот период все меньше выделяется из общего контекста онлайн-торговли в течение года.
В прошлом году на так называемый период праздничных покупок приходилось 18,2-18,9% годового оборота и общего количества годовых покупок, тогда как год назад это соотношение составляло около 20%.