В прошлом году жители Литвы потратили на онлайн-покупки более 2,7 млрд евро

"Выросли не только суммы, потраченные жителями в интернете, на что отчасти повлияла инфляция, количество покупок также увеличилось на 17,5%. Это опровергает часто встречающееся мнение о том, что после "пандемического взрыва" онлайн-торговлю ждет стагнация", - цитируется в пресс-релизе директор представитель Swedbank Деймантас Трумпицкас.

По словам финансового эксперта, темпы роста онлайн-торговли в Латвии в 2023 году были аналогичны темпам роста в Литве.

Расходы жителей страны на онлайн-покупки в сравнительном периоде оказались выше почти на 21%, количество покупок увеличилось примерно на 16%. Тогда как в Эстонии, хотя суммы, потраченные в интернете, выросли более чем на 8 проц., количество покупок снизилось чуть более чем на 1%.