В прошлом году в Литве зафиксировано более 1 000 случаев банкротства предприятий

„Это на 3,9 проц. больше, чем в 2023 году (228 банкротств), но меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 251 дело о неплатежеспособности. В настоящее время в секторе оптовой и розничной торговли Литвы работает наибольшее количество компаний – 23 601“, – подчеркивает Creditinfo Lietuva.

По данным Creditinfo Lietuva, на втором месте по количеству банкротств в 2024 году стал сектор оптовой и розничной торговли, в котором зафиксировано 237 банкротств.

„Большинство банкротств в прошлом году было зафиксировано в строительной сфере, где количество дел о неплатежеспособности достигло 243 – это на 16,8 проц. больше, чем в 2023 году (208 случаев), но на 2,5 проц. меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 237 банкротств. Всего в строительном секторе Литвы в настоящее время работают 11 299 компаний“, – говорится в сообщении.

В транспортно-складском секторе, который в настоящее время представлен более чем 8,6 тыс. компаний, в прошлом году зафиксировано 134 банкротства – это на 74 проц. больше, чем в 2023 году и на 35,4 проц. больше, чем в 2022 году.

В обрабатывающей промышленности, в которой работают около 8,4 тыс. компаний, по данным компании, 2024 год стал четвертым по количеству банкротств с зафиксированным 121 случаем. Это на 31,5 проц. больше, чем в 2023 году, и почти на 25 проц. больше, чем в 2022 году.