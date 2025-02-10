В прошлом году в Литве инвестировали почти 1,5 млрд евро средств ЕС

При реализации плана на 2021–2027 гг. в рамках Инвестиционной программы (ИП) в прошлом году Литве выплачено в общей сложности 510 млн евро или 70 проц. всех средств, запланированных на тот год.

В прошлом году для региональных инвестиций по этой программе объявлено приглашений на сумму 933 млн евро из запланированных 1,62 млрд евро из фондов ЕС, предназначенных для развития регионов Литвы.

Согласно шестилетним планам реализации проекта ИП, на которые в общей сложности предусмотрено почти 6 млрд евро, в прошлом году объявлено приглашений на 2,06 млрд евро, заключено договоров на 1,67 млрд. евро.