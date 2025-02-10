В прошлом году в Литве инвестировали почти 1,5 млрд евро средств ЕС

При реализации плана на 2021–2027 гг. в рамках Инвестиционной программы (ИП) в прошлом году Литве выплачено в общей сложности 510 млн евро или 70 проц. всех средств, запланированных на тот год.
В прошлом году для региональных инвестиций по этой программе объявлено приглашений на сумму 933 млн евро из запланированных 1,62 млрд евро из фондов ЕС, предназначенных для развития регионов Литвы.
Согласно шестилетним планам реализации проекта ИП, на которые в общей сложности предусмотрено почти 6 млрд евро, в прошлом году объявлено приглашений на 2,06 млрд евро, заключено договоров на 1,67 млрд. евро.
В рамках данной программы в 2021–2025 гг. объявлено приглашений на 4,52 млрд. евро выделенных средств ЕС (75 проц.), подписано договоров на сумму 2,6 млрд. евро (44 проц.), выплачено 728 млн евро (12 проц.)
По данным министерства, в прошлом году выполнено 85 проц. плана „Литва нового поколения“ европейского Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF). Приглашений, связанных с планом, объявлено на 293 млн евро, заключено договоров на 2,389 млрд евро по приглашениям, объявленным в прошлом году и ранее.
В прошлом году также выплачено 817 млн евро или 77 проц. всех средств, запланированных на 2024 год.
Общая стоимость финансирования плана „Литва нового поколения“ составляет 3,849 млрд евро. Средства Европейской Комиссии (ЕК) Литве выплачиваются не за понесенные затраты на проект, а с учетом выполненных обязательств. План состоит из 218 показателей, охватывающих два основных направления: реализация реформ и инвестиционных проектов.
На сегодняшний день по плану объявлено приглашений на представление инвестиционных проектов на 3,831 млрд евро (почти 100 проц.), заключено договоров на сумму 3,582 млрд евро (93 проц.) и выплачено 1,06 млрд евро (28 евро).
Всего реализуется более 700 проектов по плану „Литва нового поколения“, из них 228 проектов уже реализованы.