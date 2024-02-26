В прошлом году в Литве банкротств было меньше, чем ожидалось

Эксперты по корпоративным финансам в качестве основной причины называют то, что в прошлом году "Содрой" было возбуждено меньше дел о неплатежеспособности, а попавшие в беду компании чаще решали долговые вопросы с кредиторами путем реструктуризации бизнеса, пишет портал.

По данным Verslo žinios, общий уровень просроченных платежей компаний продолжает расти, страховщики торговых кредитов несут большие убытки, что указывает на то, что количество проблемных компаний в 2024 году, вероятно, вырастет.