В прошлом году услугами Литовских железных дорог воспользовались 4,7 млн пассажиров

Из них поездами в Литве перевезено 4,7 млн пассажиров – это на 220 тыс. больше, чем в 2022 году и на 115 тыс. больше, чем в рекордном 2019 году.

Самый популярный маршрут в стране – Вильнюс-Каунас – по нему путешествовало на 10% больше клиентов, чем в предыдущем году (около 1,7 млн).

Благодаря продолжению работ по электрификации стратегически важной для страны железнодорожной артерии Вильнюс-Клайпеда в 2023 году между столицей и приморьем перевезено более 0,6 млн пассажиров.

В прошлом году значительно увеличился пассажиропоток на маршрутах Каунас-Шяуляй, Клайпеда-Шилуте и Вильнюс-Вильнюсский аэропорт.

Этими маршрутами воспользовались на 51%, 20% и 18% больше клиентов соответственно.

В 2023 году внимание также было уделено устойчивому железнодорожному сообщению Вильнюса с Варшавой и Краковом – по международному объединенному маршруту перевезено около 38 тыс. пассажиров поездов.

В прошлом году полярность сохраняли устойчивые поездки на поездах с велосипедами (35 тыс. пассажиров).