В прошлом году Литва потребила 15 ТВт/ч газа

На объемы потребления газа повлияли такие факторы как теплая прошлогодняя зима, высокие цены на газ в начале года и сократившееся использование газа для производства удобрений и отопления городов.
Литва по-прежнему остается важным газотранспортным центром для соседних стран.
По итогам 2023 г., по газотранспортной системе Литвы в общей сложности было транспортировано 61,2 ТВтч природного газа. Из них 19,1 ТВтч газа транспортировано через латвийское соединение в страны Балтии и Финляндию, а 3,2 ТВтч газа транспортировано в направлении Польши.
"В прошлом году литовская система сыграла очень важную роль в обеспечении наполнения латвийских газохранилищ, когда рыночные условия были для этого благоприятны. Это стало возможным благодаря проекту по увеличению мощности ELLI, осуществленному совместно с оператором латвийской газотранспортной системы", – сообщает в пресс-релизе руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Через основной источник импорта газа в Литву и другие страны Балтии – через Клайпедский СПГ- терминал – в 2023 г. было поставлено 85% (31,9 ТВтч) от общего объема газа, транспортируемого в систему. Поток из Латвии составил почти 7% (2,5 ТВтч), из Польши – 9% (3,3 ТВтч).
После того как в прошлом году к газотранспортной системе был подключен первый биометановый завод, во втором полугодии в систему поступило 47 гигаватт-часов (ГВтч) произведенного в Литве зеленого газа, на который были выданы гарантии происхождения.
С началом импорта произведенного в странах ЕС биометана, соответствующего критериям устойчивости, в Литву с конца 2022 г., всего по итогам 2023 г. в Литву было импортировано 40 ГВтч биометана, на который были выданы признанные в Литве гарантии происхождения.
После того как Литва в 2022 г. прекратила импорт российского газа, по литовско-белорусскому соединению транспортируется только газ для Калининграда. Транзит газа в Калининградскую область в 2023 г. составил 23,9 ТВтч (в 2022 г. – 23,4 ТВтч).