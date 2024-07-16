В прошлом году доходы крупных литовских компаний сократились на 2,6%

Портал совместно с кредитным бюро Creditinfo подготовил список из 1000 крупнейших по выручке литовских компаний в 2023 году на основе финансовых отчетов, представленных в Центр регистров до 30 мая.

Около двух третей этих компаний сообщили, что их доходы увеличились, а 42 проц. компаний сообщили о двузначном процентном росте доходов или даже больше. В 2023 году прибыльно работали 89 проц. компаний, в 2022 году – 92 проц.

Сравнивая 2022 г. и 2023 г., доходы компаний строительного сектора выросли на 33 проц., до 3,3 млрд евро, информационно-коммуникационного – на 21 проц., до 2,4 млрд евро, услуг размещения и общепита – на 20 проц., до 95 млн евро, торговля – 5 проц., до 33 млрд евро.