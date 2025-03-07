В проданной магазинами одной торговой сети курятине обнаружены сальмонеллы: покупателей просят вернуть покупки

На сайте ГПВС сказано, что курятину прислали из Польши, а срок ее использования истек 3 марта, курятину продавали в магазинах Maxima.

Представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что об этой ситуации сети известно.

„Было получено 568 кг курятины, ее продали. На данный момент покупатели нам ничего не вернули. Как только мы узнали о небезопасной курятине, сразу развесили информационные сообщения в магазинах, попросили покупателей вернуть товар.