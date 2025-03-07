2025.03.07 16:33

В проданной магазинами одной торговой сети курятине обнаружены сальмонеллы: покупателей просят вернуть покупки

 
ru.DELFI.lt
Vištiena
Vištiena
ФОТО: artem evdokimov | Shutterstock

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) сообщает, что в курятине, которую продавали в магазинах одной литовской торговой сети были обнаружены патогенные бактерии. Речь идет о сальмонеллах.

На сайте ГПВС сказано, что курятину прислали из Польши, а срок ее использования истек 3 марта, курятину продавали в магазинах Maxima.

Представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что об этой ситуации сети известно.

„Было получено 568 кг курятины, ее продали. На данный момент покупатели нам ничего не вернули. Как только мы узнали о небезопасной курятине, сразу развесили информационные сообщения в магазинах, попросили покупателей вернуть товар.

Мы каждый день проводим исследования для самоконтроля, oесли находим бактерии, просим клиентов вернуть покупки. Мы информировали о ситуации и поставщика, он делает все возможное, чтобы подобное не повторилось“, – сказала она.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии