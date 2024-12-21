В предпраздничную неделю в странах Балтии выросли цены на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следовала Рига, затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Риге, за ней следует Таллин, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Вильнюсе.

В Риге в пятницу на автозаправке „Circle K“ на ул. Краста стоимость бензина 95-й марки была на 1,3% выше, чем неделей ранее, - 1,614 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю поднялась на 1,3% - до 1,574 евро за литр.