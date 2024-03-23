В праздничные дни можно будет выполнить только мгновенные денежные переводы

Мгновенные переводы (SEPA Instant) как обычно будут осуществляться 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Их можно осуществлять только при переводе средств в банки и другие учреждения, которые поддерживают эту услугу.

В праздники, как обычно, можно осуществлять переводы со счета на счет в том же банке, платить за товары и услуги банковскими картами, осуществлять эл. сделки. Жители смогут обналичить деньги в банкомате, пользоваться э-банкингом.