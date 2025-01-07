2025.01.07 12:10

В понедельник самолет в Бристоль вылетел из Каунаса с большим опозданием

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Kauno oro uostas
Kauno oro uostas
ФОТО: DELFI / Kotryna Dagenytė

В редакцию портала Delfi обратился обеспокоенный читатель Миндаугас, дочь которого в понедельник после обеда должна была вылететь из Каунаса в Бристоль, однако вылет откладывали до глубокой ночи. По словам читателя, пассажиров оставили в аэропорту без пищи, воды, неизвестно, предоставили ли им ночлег. Однако представитель Литовских аэропортов сказал, что самолет, хоть и с большим опозданием, но все же вылетел из Каунаса, а пассажирам выдавали купоны на еду.

Мужчина сказал, что самолет в Бристоль должен был вылететь из Каунаса в 13.20 ч., однако вылет отложили до 18.50 ч., а потом – до 1.15 ч.

„Пассажиров оставили в аэропорту, никто не контактирует, не дают ни еды, ни воды, должны были предоставить гостиницу, но сейчас не выпускают из аэропорта – якобы нет ответственных лиц“, – писал в понедельник вечером Миндаугас.

Пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал Delfi, что самолет вылетел позже из-за технических неполадок.

По его словам, на самолете в Бристоль должны были вылететь 182 человека. Самолет должен был вылететь в 13.20 ч., а вылетел ночью в 2.30 ч. Пассажиры провели в аэропорту больше 12 часов.

„Представители компании Litcargus информировали, что компания Ryanair раздавала пассажирам купоны на еду“, – заметил Василяускас.

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