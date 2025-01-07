В понедельник самолет в Бристоль вылетел из Каунаса с большим опозданием

В редакцию портала Delfi обратился обеспокоенный читатель Миндаугас, дочь которого в понедельник после обеда должна была вылететь из Каунаса в Бристоль, однако вылет откладывали до глубокой ночи. По словам читателя, пассажиров оставили в аэропорту без пищи, воды, неизвестно, предоставили ли им ночлег. Однако представитель Литовских аэропортов сказал, что самолет, хоть и с большим опозданием, но все же вылетел из Каунаса, а пассажирам выдавали купоны на еду.