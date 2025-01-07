В понедельник самолет в Бристоль вылетел из Каунаса с большим опозданием

Мужчина сказал, что самолет в Бристоль должен был вылететь из Каунаса в 13.20 ч., однако вылет отложили до 18.50 ч., а потом – до 1.15 ч.
„Пассажиров оставили в аэропорту, никто не контактирует, не дают ни еды, ни воды, должны были предоставить гостиницу, но сейчас не выпускают из аэропорта – якобы нет ответственных лиц“, – писал в понедельник вечером Миндаугас.
Пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал Delfi, что самолет вылетел позже из-за технических неполадок.
По его словам, на самолете в Бристоль должны были вылететь 182 человека. Самолет должен был вылететь в 13.20 ч., а вылетел ночью в 2.30 ч. Пассажиры провели в аэропорту больше 12 часов.
„Представители компании Litcargus информировали, что компания Ryanair раздавала пассажирам купоны на еду“, – заметил Василяускас.