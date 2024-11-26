В планах новой власти – льготный НДС на овощи и фрукты: предложение критикуют и торговцы

Томилинас также заметил, что был бы обеспечен контроль за действиями торговцев.

Правда, неясно, появится ли это предложение в бюджете на 2025 год. Неясно до конца, и о каком тарифе идет речь.

Он заметил, что в Латвии на овощи и фрукты действует льготный НДС - 12%. По его мнению, если такой НДС ввести в Литве, то недобор в бюджет составит около 20 млн. евро.

Депутат демократического союза „Во имя Литвы“ Томас Томилинас заверил, что эта идея не связана со снижением риска нищеты.

Правящая коалиция намерена снизить НДС на овощи и фрукты, чтобы побудить жителей покупать больше литовской продукции и правильно питаться.

„У нас есть инструменты для этого“, – сказал он.

Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что это предложение сомнительно по двум причинам.

„Во-первых, если сравнивать с доковидным периодом, подорожали не только овощи и фрукты, подорожали все продукты питания, поэтому несправедливо выделять только овощи и фрукты.

Согласно Государственному агентству данных, в сентябре 2024 г, по сравнению с сентябрем 2019 г, цены на фрукты в Литве выросли на 49%, на овощи – на 29%, однако за то же время молочные продукты, сыр, яйца, хлеб подорожали на 60%, а мясо на 51%. Поэтому если говорить о проблеме высоких цен на продукты, надо говорить обо всей проблеме, а не о части“, – сказал он.