В планах новой власти – льготный НДС на овощи и фрукты: предложение критикуют и торговцы

Правящая коалиция намерена снизить НДС на овощи и фрукты, чтобы побудить жителей покупать больше литовской продукции и правильно питаться.
Депутат демократического союза „Во имя Литвы“ Томас Томилинас заверил, что эта идея не связана со снижением риска нищеты.
„Это инвестиция в наше здоровье“, – заметил политик.
Он заметил, что в Латвии на овощи и фрукты действует льготный НДС - 12%. По его мнению, если такой НДС ввести в Литве, то недобор в бюджет составит около 20 млн. евро.
Томилинас подчеркнул, что Литва должна улучшать здоровье людей и менять привычки.
Правда, неясно, появится ли это предложение в бюджете на 2025 год. Неясно до конца, и о каком тарифе идет речь.
Томилинас также заметил, что был бы обеспечен контроль за действиями торговцев.
„У нас есть инструменты для этого“, – сказал он.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что это предложение сомнительно по двум причинам.
„Во-первых, если сравнивать с доковидным периодом, подорожали не только овощи и фрукты, подорожали все продукты питания, поэтому несправедливо выделять только овощи и фрукты.
Согласно Государственному агентству данных, в сентябре 2024 г, по сравнению с сентябрем 2019 г, цены на фрукты в Литве выросли на 49%, на овощи – на 29%, однако за то же время молочные продукты, сыр, яйца, хлеб подорожали на 60%, а мясо на 51%. Поэтому если говорить о проблеме высоких цен на продукты, надо говорить обо всей проблеме, а не о части“, – сказал он.
Он также напомнил, что минимальная зарплата в 2025 г. в Литве вырастет на 12%, а это уже чувствительно для производителей и торговцев в Литве.
Похожего мнения придерживается и экономист банка Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене.
„Экономисты критикуют отдельные льготы для товаров одной группы, так на рынке появляются неравные условия.
Кроме того, сниженный НДС может „потеряться“ по пути к конечному пользователю. Мы видели это и у нас и в истории других стран. Наконец, если инфляция в определенный момент снизилась, ее шлейф будет долго тянуться и вопрос, выиграли ли потребители в результате, я имею в виду Польшу и Венгрию“, – сказала экономист.
Она также подняла вопрос, точно ли это та группа, которая нуждается в субсидиях за счет денег налогоплательщиков.
„Может, надо больше внимания уделить молочным товарам, продуктам из зерна?“, – с иронией вопрошала экономист.
Глава Norfa Дундулис сказал, что для торговцев такое решение - плюс, поскольку оно увеличит оборот.
Чем ниже цена, тем больше продукции купят, увеличится оборот. Мы его все равно считаем без НДС, оборот увеличится“, – сказал он, но заметил, что как политик, он бы такое предложение не поддержал.
Он считает, что сэкономленные деньги бюджета лучше направить на повышение необлагаемого налогами размера (ННР).
„Может, тогда государству придется выплачивать меньше пособий, а люди с большей охотой будут работать“, – сказал Дундулис.
Он выделил плюсы и минусы предложения.
„Плюс - снижение цен на овощи и фрукты. Конечно, если НДС снизят на 1%, то покупатель этого не заметит, снизить надо минимум на 5%.
Еще дин плюс - снижение „тени“ в сфере торговли овощами и фруктами. Я говорю о базах, рынках, ведь некоторые покупают товары в наших магазинах, а потом там перепродают, не платят НДС.
Минус - такое решение не снизит число поездок жителей Литвы в Польшу. Люди туда ездят за мясом, а не за овощами“, – сказал Дундулис.