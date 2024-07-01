В первом полугодии продажи жилья в Вильнюсе выросли на 17%

Сообщается, что за первые шесть месяцев текущего года на вильнюсском рынке было продано 1 292 квартиры, это на 17 проц. больше, чем в прошлом году, когда покупатели приобрети 1 106 квартир.

Цены не меняются 20 месяцев подряд, средняя цена за квадратный метр в июне составила 3 354 евро.

„Продажи на рынке растут на фоне растущего оптимизма по поводу снижения процентных ставок банками. По этой же причине увеличивается и предложение жилья, что не позволяет ценам на жилье расти“, - говорит председатель правления Hanner Арвидас Авулис.