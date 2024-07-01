2024.07.01 14:34

В первом полугодии продажи жилья в Вильнюсе выросли на 17%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Продажа жилья
Продажа жилья
ФОТО: Shutterstock

В июне в Вильнюсе жители приобрели 187 квартир в новостройках, их стоимость составляет 33,5 млн евро, свидетельствуют данные аналитиков Hanner.

Сообщается, что за первые шесть месяцев текущего года на вильнюсском рынке было продано 1 292 квартиры, это на 17 проц. больше, чем в прошлом году, когда покупатели приобрети 1 106 квартир.

Цены не меняются 20 месяцев подряд, средняя цена за квадратный метр в июне составила 3 354 евро.

„Продажи на рынке растут на фоне растущего оптимизма по поводу снижения процентных ставок банками. По этой же причине увеличивается и предложение жилья, что не позволяет ценам на жилье расти“, - говорит председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

В июне в Вильнюсе дополнительно была предложена 131 квартира в новостройках в 2 проектах. В настоящее время покупатели могут выбирать из 4 781 квартиры на первичном рынке столицы.

В начале июля наибольшее предложение приходится на средний сегмент – 1 873 квартиры по цене от 3 000 евро/кв. м до 3 700 евро/кв. м, а наименьшее предложение – в престижном сегменте (1 080 квартир) с ценами выше 3 700 евро/кв. м. Покупателям жилья эконом-сегмента предлагается 1 828 квартир, их цены на рынке составляет до 3 000 евро/кв. м.

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