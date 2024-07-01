В первом полугодии продажи жилья в Вильнюсе выросли на 17%

Сообщается, что за первые шесть месяцев текущего года на вильнюсском рынке было продано 1 292 квартиры, это на 17 проц. больше, чем в прошлом году, когда покупатели приобрети 1 106 квартир.
Цены не меняются 20 месяцев подряд, средняя цена за квадратный метр в июне составила 3 354 евро.
„Продажи на рынке растут на фоне растущего оптимизма по поводу снижения процентных ставок банками. По этой же причине увеличивается и предложение жилья, что не позволяет ценам на жилье расти“, - говорит председатель правления Hanner Арвидас Авулис.
В июне в Вильнюсе дополнительно была предложена 131 квартира в новостройках в 2 проектах. В настоящее время покупатели могут выбирать из 4 781 квартиры на первичном рынке столицы.
В начале июля наибольшее предложение приходится на средний сегмент – 1 873 квартиры по цене от 3 000 евро/кв. м до 3 700 евро/кв. м, а наименьшее предложение – в престижном сегменте (1 080 квартир) с ценами выше 3 700 евро/кв. м. Покупателям жилья эконом-сегмента предлагается 1 828 квартир, их цены на рынке составляет до 3 000 евро/кв. м.