В первом квартале этого года разрыв в зарплатах между регионами Литвы составил 435,5 евро

Средняя месячная брутто-зарплата в стране (без учета индивидуальных предприятий) в первом квартале 2024 г. в столичном регионе составляла 2398,8 евро и, по сравнению с четвертым кварталом 2023 г., увеличилась на 3,4 проц.

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 468,1 евро и, по сравнению с четвертым кварталом 2023 г., увеличилась на 3,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 233,3 евро и была на 2,4 проц. выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с проц. в Алитусском до 6,1 проц. в Таурагском.