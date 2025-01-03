2025.01.03 07:04

В парламенте зарегистрировано предложение о льготном НДС на продукты первой необходимости

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Член фракции социал-демократов Модеста Петраускайте перед Новым годом зарегистрировала предложение о введении льготного 9% НДС на продукты первой необходимости, список которых устанавливало бы правительство, а также для бизнеса, работающего в сфере общепита.

В пояснении к предложенному закону об НДС сказано, что в таком случае цены на продукты могли бы снизится на 5–8%.

„Благодаря более активному потреблению и меньшему ввозу товаров из соседних стран увеличится оборот, больше средств будут инвестировать в производство, увеличится конкурентоспособность на внутреннем рынке ЕС“, – убеждена Петраускайте.

Modesta Petrauskaitė

Сказано также, что цены на продукты в Литве, по сравнению с ценами в других странах ЕС, „очень высокие, а покупательная способность людей (…) намного ниже“.

По словам депутата, льготный НДС на продукты питания действует во многих странах ЕС.

„В Ирландии действует 0%, в Польше – 5%, в Германии – 7%. Другие страны ЕС выделяют отдельные самые необходимые продукты и вводят для них льготный НДС: в Италии и Испании на хлеб – 4% НДС, в Чехии на детское питание – 10%“, – заметила Петраускайте.

Правда, какие продукты будут облагаться льготным НДС, депутат не указала, сказав, что их выберет правительство или назначенное им учреждение.

Предлагается также ввести льготный НДС в размере 9% на услуги общепита, за исключением алкогольных напитков.

„Это создаст благоприятные конкурентные условия в Литве для поставщиков услуги общепита и производителей, поможет уменьшить отрицательные экономические последствия для этого бизнеса“, – сказано в сопровождающем документе.

В документе признают, что после введения льготного НДС, в бюджет поступит меньше средств, но отмечают, что их недостаток восполнится за счет „роста потребления“.

Lauko kavinės

Delfi в четверг не удалось связаться с Петраускайте.

Экономисты ранее критически оценили возможность введения льготного НДС на продукты питания. Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис говорил, что такой шаг стал бы помощью бизнесу, а не людям, которые не могут купить продукты. Кроем того, это средство было бы нецелесообразным, поскольку им пользовались бы и богатые люди.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что у такого предложения нет экономической логики, плюс это приведет к ненужным дискуссиям, ведь все станут выяснять, на какую из категорий будет распространяться льгота.

Льготный НДС для сферы общепита вводили во время пандемии, он временно действовал до 1 января 2024 года.

В прошлом году в Литве закрылось немало кафе и ресторанов. Президент Литовской ассоциации кафе и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что одна из причин - увеличение налогового бремени, связанное с возвращением полного НДС.

Министр финансов Римантас Шаджюс сказал, что сейчас нет финансовых возможностей ввести льготный НДС, правда, в программе правительства речь идет о льготном НДС на овощи и фрукты.

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