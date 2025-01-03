В парламенте зарегистрировано предложение о льготном НДС на продукты первой необходимости

„В Ирландии действует 0%, в Польше – 5%, в Германии – 7%. Другие страны ЕС выделяют отдельные самые необходимые продукты и вводят для них льготный НДС: в Италии и Испании на хлеб – 4% НДС, в Чехии на детское питание – 10%“, – заметила Петраускайте.

По словам депутата, льготный НДС на продукты питания действует во многих странах ЕС.

Сказано также, что цены на продукты в Литве, по сравнению с ценами в других странах ЕС, „очень высокие, а покупательная способность людей (…) намного ниже“.

„Благодаря более активному потреблению и меньшему ввозу товаров из соседних стран увеличится оборот, больше средств будут инвестировать в производство, увеличится конкурентоспособность на внутреннем рынке ЕС“, – убеждена Петраускайте.

В пояснении к предложенному закону об НДС сказано, что в таком случае цены на продукты могли бы снизится на 5–8%.

Правда, какие продукты будут облагаться льготным НДС, депутат не указала, сказав, что их выберет правительство или назначенное им учреждение.

Предлагается также ввести льготный НДС в размере 9% на услуги общепита, за исключением алкогольных напитков.

„Это создаст благоприятные конкурентные условия в Литве для поставщиков услуги общепита и производителей, поможет уменьшить отрицательные экономические последствия для этого бизнеса“, – сказано в сопровождающем документе.

В документе признают, что после введения льготного НДС, в бюджет поступит меньше средств, но отмечают, что их недостаток восполнится за счет „роста потребления“.

Delfi в четверг не удалось связаться с Петраускайте.